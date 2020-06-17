В 1200 населенных пунктах страны начнутся ремонтные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры, сообщает министерство экономики. В рамках программы «Хорошие дороги» запланировано отремонтировать 906 км дорожного полотна. Национальная программа «Хорошие дороги для всех» запущена по инициативе президента Игоря Додона и предусматривает ремонт национальных и местных дорог. Она предполагает выделение каждому селу до 1 млн. леев в зависимости от количества жителей. Глава государства заявил, что таким образом в Молдове отказываются от практики, которой следовали предыдущие власти, выделяя средства в зависимости от партийной принадлежности мэров. На реализацию программы по развитию дорожной инфраструктуры выделено почти 1,4 млрд. леев.