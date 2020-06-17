Хорватия и Болгария могут войти в зону евро в 2023 году. Об этом заявил член правления Европейского центрального банка Фабио Панетта, высоко оценив достижения стран в подготовке к переходу на единую валюту, сообщает Bloomberg.



Как пишет издание, комментарии Фабио Панетты в интервью газете Le Monde во вторник свидетельствуют о том, что процесс расширения зоны евро остается неизменным, несмотря на экономические потери, вызванные COVID-19.



«Хорватия и Болгария приняли смелые меры для сближения, — сказал Панетта, отвечающий за международные и европейские отношения в ЕЦБ. — Если процесс завершится успешно, они могут войти «в зону ожидания» к концу года».



Обычно страны остаются в системе ожидания не менее двух лет, чтобы доказать, что их валюты стабильны.



«Первое доступное окно для присоединения Хорватии и Болгарии к зоне евро будет в 2023 году, если все предварительные оценки пройдут успешно», — уточнил Панетта.



Болгария и Хорватия — единственные страны ЕС, которые активно стремятся перейти на евро. Хорватия в этом месяце преодолела препятствия на пути к членству после того, как ЕЦБ заявил, что его пять крупнейших банков не столкнулись с нехваткой капитала.



Однако в своем двухгодичном отчете о прогрессе в странах, не входящих в зону евро, опубликованном на прошлой неделе, ЕЦБ заявил, что кризис коронавируса поднимает вопросы об инфляции и состоянии государственных финансов в обеих странах.



Премьер-министр Андрей Пленкович заявил в прошлом месяце, что Хорватия рассчитывает провести около двух с половиной лет в зале ожидания евро, прежде чем перейти на единую валюту. Болгария надеется, что сможет присоединиться к зоне ожидания вместе с Хорватией к июлю, заявил в апреле ее премьер.