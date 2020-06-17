Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Богдан Цырдя: О том, почему Майя Санду "уничтожила" Андрея Нэстасе
 

Хорватия и Болгария могут войти в зону евро в 2023 году


Хорватия и Болгария могут войти в зону евро в 2023 году. Об этом заявил член правления Европейского центрального банка Фабио Панетта, высоко оценив достижения стран в подготовке к переходу на единую валюту, сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, комментарии Фабио Панетты в интервью газете Le Monde во вторник свидетельствуют о том, что процесс расширения зоны евро остается неизменным, несмотря на экономические потери, вызванные COVID-19.

«Хорватия и Болгария приняли смелые меры для сближения, — сказал Панетта, отвечающий за международные и европейские отношения в ЕЦБ. — Если процесс завершится успешно, они могут войти «в зону ожидания» к концу года».

Обычно страны остаются в системе ожидания не менее двух лет, чтобы доказать, что их валюты стабильны.

«Первое доступное окно для присоединения Хорватии и Болгарии к зоне евро будет в 2023 году, если все предварительные оценки пройдут успешно», — уточнил Панетта.

Болгария и Хорватия — единственные страны ЕС, которые активно стремятся перейти на евро. Хорватия в этом месяце преодолела препятствия на пути к членству после того, как ЕЦБ заявил, что его пять крупнейших банков не столкнулись с нехваткой капитала.

Однако в своем двухгодичном отчете о прогрессе в странах, не входящих в зону евро, опубликованном на прошлой неделе, ЕЦБ заявил, что кризис коронавируса поднимает вопросы об инфляции и состоянии государственных финансов в обеих странах.

Премьер-министр Андрей Пленкович заявил в прошлом месяце, что Хорватия рассчитывает провести около двух с половиной лет в зале ожидания евро, прежде чем перейти на единую валюту. Болгария надеется, что сможет присоединиться к зоне ожидания вместе с Хорватией к июлю, заявил в апреле ее премьер.


Опубликовано: 12:12 17/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Хорватия перекрывает границу с Сербией, армия наготове
  • Румынию могут не пустить в Шенгенскую зону из-за поправок в Уголовный кодек ...
  • Евросоюз ужесточил правила въезда в Шенгенскую зону для граждан Молдовы
  • Президент Хорватии поздравила Игоря Додона с победой на выборах
  • Группа BEM нанесла ущерб финансовой системе на 450 миллионов евро - Дрэгуца ...







    • Все новости

    Минздрав: Число выздоровевших от COVID-19 достигло 7077 человек
    В Кишиневе готовятся к очередным ливням: какие распоряжения дал генпримар
    Президент провел встречу со спецпредставителем ОБСЕ по приднестровскому урегулированию
    В 1200 населенных пунктах страны начнутся работы по ремонту дорог
    Хорватия и Болгария могут войти в зону евро в 2023 году
    Глава государства провел встречу с башканом Гагаузии (ВИДЕО)
    Богдан Цырдя: О том, почему Майя Санду "уничтожила" Андрея Нэстасе
    Ион Чебан: Большинство обращений, оставленных на сайте eu.chisinau.md, рассмотрены и решены
    COVID-19: В Молдове за последние сутки зарегистрировано 375 новых случаев
    Политолог Корнелиу Чуря: Вячеслав Платон может помочь вернуть украденный миллиард
    Петренко раскритиковал проевропейскую оппозицию за их высказывания об освобождении Платона
    Политические партии должны представить финансовые отчеты в ЦИК
    Григоре Новак: "Miami Pictures" выпустила новую ложь. На этот раз в аудиоварианте
    Телеграмм-канал «НЕВЕЛЕХОВ»: Экс-глава Нацбанка Серджиу Чокля покинул раньше времени свой пост, потому что отказался помогать Канду с Плахотнюком
    Генеральная прокуратура требует экстрадиции Владимира Плахотнюка
    Столичные детские лагеря отдыха останутся закрытыми до 30 июня
    Синоптики объявили «желтый код» метеоопасности в связи с осадками
    Политолог: Освобождение Платона вызвало звериный страх у ОПГ Канду-Шор
    COVID-19: Число выздоровевших достигло 6901 человека
    Ион Чебан об аудиозаписи: Не удивился появлению фальшивки в преддверии выборов
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV