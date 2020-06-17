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Глава государства провел встречу с башканом Гагаузии (ВИДЕО)


Президент Республики Молдова Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с башканом Гагаузской автономии Ириной Влах. Стороны обсудили вопросы социально-экономического развития региона, особое внимание уделили неблагоприятной эпидемиологической ситуации в связи с новым всплеском инфицирования COVID-19.

В настоящее время основные очаги заражения зафиксированы в Комратском и Чадыр-Лунгском районах.

«По словам госпожи Влах, в лечебных учреждениях Гагаузии есть необходимость дополнительно помочь региону с медицинским персоналом и оборудованием. Тем не менее, региональное руководство держит ситуацию под контролем, а центральные власти гарантируют предоставление всей необходимой помощи в борьбе с эпидемией», - отметил президент Молдовы.



Опубликовано: 10:38 17/06/2020

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