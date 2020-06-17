Авторский комментарий политолога Богдана Цырди, размещенный на его официальном канале в сети Телеграмм:



"Сегодня зампредседателя платформы ДА А.Слусарь обвинил Майю Санду в играх с Плахотнюком!!



Дескать, вы, Майя Григорьевна, голосовали за спикера Канду в январе 2015!



Потом Канду и Плахотнюк голосовали за правительство Габурича, в котором вы состояли!



Потом из-за вас мы оказались в оппозиции в ноябре 2019! Это же вы выдвинули этот идиотский закон о Генеральной Прокуратуре. И Конституционный суд признал его неконституционным!



Короче, вы отдали власть Плахотнюку. А сегодня вы отдали власть Додону!



Вы играли с Плахонюком и Канду в 2015, почему не хотите сыграть и сейчас?



Давайте вместе с Канду отправим в отставку Кику и Додона и назначим правительство ППДА!