Богдан Цырдя: О том, почему Майя Санду "уничтожила" Андрея Нэстасе
Авторский комментарий политолога Богдана Цырди, размещенный на его официальном канале в сети Телеграмм:
"Сегодня зампредседателя платформы ДА А.Слусарь обвинил Майю Санду в играх с Плахотнюком!!
Дескать, вы, Майя Григорьевна, голосовали за спикера Канду в январе 2015!
Потом Канду и Плахотнюк голосовали за правительство Габурича, в котором вы состояли!
Потом из-за вас мы оказались в оппозиции в ноябре 2019! Это же вы выдвинули этот идиотский закон о Генеральной Прокуратуре. И Конституционный суд признал его неконституционным!
Короче, вы отдали власть Плахотнюку. А сегодня вы отдали власть Додону!
Вы играли с Плахонюком и Канду в 2015, почему не хотите сыграть и сейчас?
Давайте вместе с Канду отправим в отставку Кику и Додона и назначим правительство ППДА!
"Сегодня зампредседателя платформы ДА А.Слусарь обвинил Майю Санду в играх с Плахотнюком!!
Дескать, вы, Майя Григорьевна, голосовали за спикера Канду в январе 2015!
Потом Канду и Плахотнюк голосовали за правительство Габурича, в котором вы состояли!
Потом из-за вас мы оказались в оппозиции в ноябре 2019! Это же вы выдвинули этот идиотский закон о Генеральной Прокуратуре. И Конституционный суд признал его неконституционным!
Короче, вы отдали власть Плахотнюку. А сегодня вы отдали власть Додону!
Вы играли с Плахонюком и Канду в 2015, почему не хотите сыграть и сейчас?
Давайте вместе с Канду отправим в отставку Кику и Додона и назначим правительство ППДА!
Опубликовано: 10:34 17/06/2020
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