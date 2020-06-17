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Ион Чебан: Большинство обращений, оставленных на сайте eu.chisinau.md, рассмотрены и решены


Онлайн-платформа eu.chisinau.md активно используется жителями муниципия, которые оставляют на ней сообщения о проблемах, замечаемых ими в городе. К 15 июня на сайте было зарегистрировано 1800 обращений.

По словам генерального примара муниципия Кишинев Иона Чебана, большинство запросов, поданых на eu.chisinau.md,
были решены, а некоторые находятся в работе.

– Я знаю, что в столице много проблем, требующих решения. Поверьте, мы делаем все возможное, чтобы отреагировать на каждый ваш запрос. Сайт eu.chisinau.md позволяет каждому из вас сообщить о проблеме онлайн, без посещения претуры или примарии. Мы знаем, что есть некоторые технические проблемы, но специалисты ведут работу над их устранением. Также на данный момент завершается разработка мобильной версии сайта, – рассказал Чебан.

Из общего числа обращений от жителей столицы 506 находятся в работе у претур секторов, 232 отклонены и 14 отложены, а 62 поступили в минувшие выходные и имеют статус новых. Всего решено 1184 проблемы.

– Благодарю вас за доверие и поддержку. Мы продолжим развивать столицу и делать так, чтобы голос каждого гражданина был услышан, – подчеркнул генпримар.

На данный момент на платформе eu.chisinau.md работает 9 модулей: несанкционированная торговля; несанкционированное строительство; дороги, ямы и дорожные знаки; электроэнергия, отопление и газ; освещение и светофоры; бродячие собаки; парки, скверы и зеленые зоны; уборка мусора; уборка/содержание кладбищ.


Опубликовано: 10:03 17/06/2020

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