Онлайн-платформа eu.chisinau.md активно используется жителями муниципия, которые оставляют на ней сообщения о проблемах, замечаемых ими в городе. К 15 июня на сайте было зарегистрировано 1800 обращений.



По словам генерального примара муниципия Кишинев Иона Чебана, большинство запросов, поданых на eu.chisinau.md,

были решены, а некоторые находятся в работе.



– Я знаю, что в столице много проблем, требующих решения. Поверьте, мы делаем все возможное, чтобы отреагировать на каждый ваш запрос. Сайт eu.chisinau.md позволяет каждому из вас сообщить о проблеме онлайн, без посещения претуры или примарии. Мы знаем, что есть некоторые технические проблемы, но специалисты ведут работу над их устранением. Также на данный момент завершается разработка мобильной версии сайта, – рассказал Чебан.



Из общего числа обращений от жителей столицы 506 находятся в работе у претур секторов, 232 отклонены и 14 отложены, а 62 поступили в минувшие выходные и имеют статус новых. Всего решено 1184 проблемы.



– Благодарю вас за доверие и поддержку. Мы продолжим развивать столицу и делать так, чтобы голос каждого гражданина был услышан, – подчеркнул генпримар.



На данный момент на платформе eu.chisinau.md работает 9 модулей: несанкционированная торговля; несанкционированное строительство; дороги, ямы и дорожные знаки; электроэнергия, отопление и газ; освещение и светофоры; бродячие собаки; парки, скверы и зеленые зоны; уборка мусора; уборка/содержание кладбищ.