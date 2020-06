Pepenii verzi și galbeni de import au apărut deja pe rafturile magezinelor din țară. Specialiștii atenționează că aceștia pot fi periculoși pentru sănătate, din cauza conținutului mare de nitrați. Echipa Accent TV a efectuat o expertiză proprie, iar rezutatele acesteia le puteți urmări în reportajul ce urmează.



Uneori, după ce consumăm anumite fructe, în loc de o porție de sănătate, ne putem alege cu una de nitrați. În această situație s-a pomenit și Tatiana Koberidze din Chișinău. Originară din Georgia, acolo unde începând cu luna mai, pepenii verzi și cei galbeni sunt printre cele mai solicitate fructe, femeia a încercat fructele moldovenești. Acum câteva zile, ea a cumpărat un pepene verde și unul galben dintr-un supermarket din capitală, pe care i-a testat cu nitratometrul personal.



TATIANA KOBERIDZE, CONSUMATOARE

Am cumpărat un pepene galben și am decis ca mai întâi să-l verific. Am observat că nivelul de nitrați a depășit limita maximă admisibilă de două ori. Apoi, m-am gândit să încerc și un pepene verde. Am cumpărat unul, l-am tăiat. Pot să spun că era foarte aromat și arăta bine, dar când l-am testat, am observat că nivelul de nitrați a depășit limita maximă admisibilă de trei ori. 00.49



VERONICA LEȘCO, REPORTER ACCENT TV

Astăzi, ne-am propus să facem o expertiză. Petru aceasta am cumpărat un pepene galben și un pepene verde, la care le vom testa nivelul de nitrați cu ajutorul acestui aparat. 00.12



Iată așa arată aparatul respectiv, vârful lui trebuie să fie curat. Cu o singură mișcare înfigem și apăsăm „măsoară”, așteptăm. Priviți, norma este 90, dar aici avem 180. Mai departe, testăm pepenele verde. Ne arată 156, norma 60.



Nitratrometrul cu care am testat fructele a fost procurat de la un importator oficial și unic în Republica Moldova al acestui utilaj.



ELENA MERLAN, IMPORTATOR OFICIAL

Este un aparat în stare rapidă, pentru că nu poți duce fiecare fruct sau legumă la laborator, aceasta ia foarte mult timp, respectiv este costisitor. Dacă aparatul arată de două ori mai mare, e clar că în acest produs s-a intervenit cu anumite substanțe.



Experții în sănătate publică susțin că nitrații sunt periculoși și pot afecta organele interne.



LUMINIȚA SUVEICĂ, EX MEDIC-ȘEF CSP, EXPERT ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nitrații ajungând în organism, pe de o parte, pot să se elimine din organism, dar pe de altă parte, împreună cu flora intestinală să facă nitriți, un alt compus care sunt extrem de gravi, fiindcă dereglează metabolismul, tractul gastro-intestinal. Venind acasă să-l pună să stea în apă. Undeva 2-3 ore, în apă rece, se poate de adăugat și bicarbonat de sodiu, după care se spală bine.



VERONICA LEȘCO, REPORTER ACCENT TV

În urma experimentului efectuat am constatat că, atât în cazul pepenelui verde, cât și a celui galben, concentrația de nitrați depășește limita maximă admisibilă, iar cei 63,36 de bani pur și simplu sunt aruncați la gunoi. Aveți grijă ce mâncați!



Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, limita admisibilă a nitraților pe zi este de 3,7 mg, la un kg al mesei corporale, iar de nitriți – 0,2 mg. Studiile arată că din totalul de nitrați concentrați în organism, 70% provin din consumul de fructe și legume. Veronica Leșco și Eugen Gumeniuc, Accent TV.