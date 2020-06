După 3 luni de în care zborurile au fost sistate, Aeroportul Internațional Chișinău și-a reluat activitatea. Pentru a preveni orice caz de infectare cu COVID-19, pasagerii trebuie să treacă un șir de proceduri de verificare și să respecte anumite rigori de protecție.



În cea de-a doua zi de la reluarea curselor avia, interiorul aeroportului era pustiu. În contextul pandemiei de COVID-19, administrația a solicitat pasagerilor care părăsesc țara să-și aștepte decolarea după ușele clădirii. Totodată, Călătorii trebuie să fie echipați cu măști, să respecte măsurile de protecție și distanțarea socială. La intrarea în sala de așteptare sau decolare, oamenilor le este verificată starea de sănătate cu ajutorul unui scanner special, instalat. Oamenii au salutat iniíativa.



În sfârșit, suntem foarte fericiți că s-a deschis. Bine că deja putem să plecăm, să ne întoarcem și să ne simțim ca oamenii.



De vreo 6 ani is stabilit La Minsk, în Belorusia. 17 Am fost nevoit să vin și am stat în carantină. Îmi pare bine că s-a deschis. Putem să plecăm după hotare, că aici, în Moldova e greu.



Această doamnă spune că a fost nevoită să se rețină mai multe luni în Republica Moldova din cauza închiderii Aeroportului. Azi speră să-și revadă familia.



Eu mă aflu în Republica Moldova din luna octombrie, aproximativ jumătate de an. Am prins carantina. Eu locuiesc în Rusia. Noi plecăm la Minsk, unde este soțul, apoi vom szura la Moscova. Acolo din păcate aeroportul încă nu este deschis.



Iar acest bărbat își așteaptă fiul, pe care nu l-a văzut de un an. De la aeroportul din Istanbul cursa s-a reținut.



Sunt fericit. Să dea Domnul să ne întâlnim. Trebuia să ajungă la ora 9 40, dar pânăcând nu a decolat nici din Istanbul.



În cea de-a doua zi de la redeschiderea Aeroportului Internațional Chișinău, sunt programate circa 11 curse aeriene de decolare și aterizare.