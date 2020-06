În ultimii ani, cultivarea murelor a devenit tot mai populară pentru moldoveni. Dacă unii inițiază o asemenea afacere pentru profit, alții o fac pentru suflet. Este și cazul Irinei Pompuș din raionul Orhei. Mai multe despre povestea tinerei antreprenoare aflați din reportajul care urmează.



Irina Pompuș din satul Teleșeu, raionul Orhei este pasionată de plante și natură. Și-a făcut studiile în domeniul biologiei, specializându-se în ecologia plantelor medicinale și deja de 5 ani deține o plantație frumoasă de mure în localitatea sa de baștină.



IRINA POMPUȘ, ANTREPRENOARE

Eu din copilărie cutreieram delușoarele și colectam cu bunica ierburi de leac, aveam cărțulie, îmi plăcea să le cunosc. Scriindu-mi teza de licență, descoperisem cumva că, există mur de cultură. Cred că doar mi-am valorificat pasiunea.



VERONICA LEȘCO, REPORTER ACCENT TV

Murul este un arbust rezistent și productiv, iar dacă este crescut, îngrijit corespunzător, acesta asigură roade bogate. În această plantație, care se întinde pe aproximativ 1 ha, cresc două soiuri de mure. Dacă acesta se află abia la etapa de înflorire, atunci aici deja putem observa primele fructe, care se vor coace aproape în două săptămâni.



Totuși, murele nu sunt activitatea sa de bază. În prezent, Irina activează în calitate de cercetător științific la Universitatea de Medicină din Chișinău și predă biologia la școala din Teleșeu. Tânăra ne-a vorbit despre condițiile de creștere și recoltare a acestor pomușoare delicioase.



IRINA POMPUȘ, FERMIERĂ

Legările, adică plasarea pe sistemul de suport sunt necesare, dacă observăm plante bolnave, trebuie să îndepărtăm lăstarii bolnavi cât mai curând posibil. După tăieri, aplicăm neapărat un fungicid pe bază de cupru.



Irina spune că își vinde producția în stare proaspătă și în cadrul piețelor, a târgurilor și companiilor de procesare. Totuși, spune ea, ar fi bine ca tinerii antreprenori să beneficieze de facilități din partea statului și să aibă acces la piața externă de desfacere.



IRINA POMPUȘ, FERMIERĂ

De exemplu, noi nu putem să ne realizăm produsul nostru home made, adică din punct de vedere legal. De exemplu, anul trecut am avut exces de recoltă pe care nu o puteam valorifica, deoarece au fost ploi puternice. Și o parte am prelucrat-o acasă. Eu cred că și la noi în țară se consumă bine și sănătos, doar să avem acces la piață, pentru că se consumă și la noi. Trebuie să avem acces la piață.



Murele sunt specii de pomușoare care conțin o gamă bogată de substanțe nutritive cu efect terapeutic, cum ar fi zaharoză, glucoză, fructoză, complexul de vitamine din grupa B, vitamina C și o serie de minerale. Veronica Leșco și Nicolae Vasiliev, Accent TV.