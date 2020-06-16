



Генеральная прокуратура Республики Молдова запросила у США экстрадиции беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка для привлечения его к уголовной ответственности на родине. Полный пакет документов и материалов по данному делу уже направлен в Соединенные Штаты.



Запрос на экстрадицию был составлен на основании Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, принятой 15 ноября 2000 года в Нью-Йорке и ратифицирована в Молдовой 16 октября 2005 года, а также на основании принципа взаимопомощи. Об этом говорится в сообщении для прессы Генеральной Прокуратуры.

В то же время Антикоррупционная прокуратура недавно отправила американским властям прошение о создании комиссии для осуществления ряда действий в рамках уголовного преследования, в том числе по отношению к активам Плахотнюка на территории США.



Аналогичный запрос в ближайшее время направит и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, которая в настоящее время расследует другое уголовное дело, где также фигурирует Плахотнюк.



Оба запроса сделаны с целью предоставления необходимых доказательств подтверждения обвинений в адрес Владимира Плахотнюка, а также для выявления и отчуждения имущества, полученного в результате преступной деятельности, и для возмещения ущерба, причиненного путем банковского мошенничества, говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Напомним, накануне федеральный суд США оставил в силе персональные санкции в отношении Плахотнюка, введённые Госдепом, и отказал в предоставлении ему политического убежища на территории США.