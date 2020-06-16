



Голосование на президентских и парламентских выборах может длиться 2 дня вместо одного. 16 июня Центральная избирательная комиссия одобрила соответствующую поправку в Кодекс о выборах. В Центризбиркоме уточнили, что если поправка будет утверждена Минюстом, возникнет необходимость в изменениях условий голосования.



Представители ЦИК сообщают, что двухдневное голосование предусматривает изменение и усовершенствование безопасности процесса голосования, а также хранения в течение этого срока использованных и неиспользованных бюллетеней.

Нужно пересмотреть правила обеспечения конфиденциальности списков избирателей, нормы, касающиеся запрета предвыборной агитации в день выборов и сроков предоставления финансовых отчетов.

Стоит отметить, что последнее слово в этом вопросе – за министерством юстиции.

Кроме того, на заседании ЦИК сообщили, что каждая политическая партия должна представить отчет о финансовом управлении за первую половину этого года до 15 июля. Отчет можно составить как в электронном виде, через систему «Финансовый контроль», так и на бумаге, в соответствии с типовыми документами. Впоследствии отчеты будут опубликованы на сайте Центризбиркома.