



Импортные арбузы и дыни уже появились на прилавках молдавских магазинов. Специалисты призывают быть внимательными и осторожными, чтобы высокое содержание нитратов не отразилось на вашем здоровье. Наша съемочная группа решила провести собственную экспертизу, с результатами которой мы с удовольствием вас ознакомим.



Всем известно, фрукты есть полезно, но, иногда вместо порции витаминов, мы можем получить порцию нитратов. В такой ситуации оказалась героиня нашего сюжета Татьяна Коберидзе. Она сейчас живет в Кишиневе, но родилась в Грузии, в стране, в которой уже в мае арбузы и дыни появляются на любом местном столе. Увидев в одном из столичных магазинов любимые плоды, женщина решила их протестировать собственным нитратометром.



ТАТЬЯНА КОБЕРИДЗЕ - ПОКУПАТЕЛЬ

«Пошла, купила эту дыню и сначала решила проверить, можно ли ее есть. Оказалось, норма нитратов превышена в 2,5 раза. После этого, ради интереса, я решила проверить арбузы. Купила один – разрезаю, красивый, сочный, ароматный, цвет – шикарный. Провожу тест, превышена норма в 3 раза».



Наша съемочная группа решилась на свой собственный эксперимент. Мы купили 1 арбуз и 1 дыню, которые и проверим на наличие нитратов.



Iată așa arată aparatul respectiv, vârful lui trebuie să fie curat. 00.4



Прибор для измерения уровня нитратов, который мы использовали, был приобретен у официального и единственного импортера подобного оборудования в Молдове.



ЕЛЕНА МЕРЛАН – ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИМПОРТЕР

«Это аппарат быстрого реагирования, потому что невозможно каждый фрукт или овощ везти в лабораторию. Это заняло бы очень много времени, поэтому, и стоимость прибора высокая. Если показатели превышены вдвое, соответственно, в продукт были введены определенные вещества».



Медики не раз предупреждали об опасности нитратов и о последствиях их попадания в организм человека.



луминица сувейкэ – эксперт в медицине

«Попадая в организм, нитраты, с одной стороны, могут быть выведены из организма, но с другой стороны – вместе с кишечной флорой могут образовать нитриты - другое соединение, которое является чрезвычайно опасным, потому что оно нарушает обмен веществ, влияет на желудочно-кишечный тракт. Чтобы избавиться от нитратов, нужно опустить фрукт или овощ в воду часа на 2-3. Можно добавить и пищевой соды, а потом тщательно промыть».



В ходе нашего эксперимента мы установили, что и в купленном нами арбузе, и в дыне уровень нитратов сильно превышал допустимый уровень. Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, допустимый ежедневный уровень нитратов в одном килограмме потребляемой пищи – 3,7 мг, а нитритов – 0,2 мг. Исследования показывают, что большинство нитратов – порядка 70% - попадают в наш организм вместе с овощами и фруктами.



Veronica Leșco și Eugen Gumeniuc, Accent TV.

CRAVCENCO

Перевод – Лысикова