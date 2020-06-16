



После трёх месяцев простоя Международный Аэропорт Кишинёва возобновил свою деятельность. До этого выполнялись только чартерные авиарейсы, теперь же на табло прилетов и вылетов вернулись регулярные пассажирские авиарейсы. Клиентов авиакомпаний настоятельно просят не забывать о рекомендациях врачей.



Пассажиров, покидающих территорию Молдовы, просят дожидаться посадки вне здания аэропорта, на открытом воздухе, с соблюдением социальной дистанции. Также все клиенты авиакомпаний должны быть в защитных масках. На входе в залы прилета и вылета у пассажиров проверяют температуру. Люди с пониманием относятся к таким мерам, и приветствуют открытие аэропорта.



Наконец-то. Мы очень рады, что аэропорт открылся. Наконец-то можно вылететь куда-то и почувствовать себя человеком.



«Я уже где-то 6 лет живу и работаю в Минске, Беларусь. Был вынужден вернуться в Молдове из-за пандемии, и был в карантине. Приветствую открытие аэропорта».



Эта женщина вынуждено задержалась в Молдове, в первую очередь из-за прекращения авиасообщения с другими странами. Сегодня она надеется увидеть наконец свою семью.



Я находилась в Молдове почти полгода, с октября. Застала карантин. Я живу в России, мы сейчас летим в Минск, там мой муж находится, а потом вместе в Москву. Пока прямого рейса на Москву, к сожалению, нет.



А этот мужчина ждёт своего сына, который должен прилететь из Стамбула. Они не виделись больше года.



Я очень рад, дай Бог, всё будет хорошо и мы встретимся. Должен приземлиться совсем скоро, но самолет ещё не сел.



На второй день работы Международного аэропорта Кишинёв запланировано 11 авиарейсов.