Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
Генеральная прокуратура требует экстрадиции Владимира Плахотнюка
 

Авиасообщение возобновлено



После трёх месяцев простоя Международный Аэропорт Кишинёва возобновил свою деятельность. До этого выполнялись только чартерные авиарейсы, теперь же на табло прилетов и вылетов вернулись регулярные пассажирские авиарейсы. Клиентов авиакомпаний настоятельно просят не забывать о рекомендациях врачей.

Пассажиров, покидающих территорию Молдовы, просят дожидаться посадки вне здания аэропорта, на открытом воздухе, с соблюдением социальной дистанции. Также все клиенты авиакомпаний должны быть в защитных масках. На входе в залы прилета и вылета у пассажиров проверяют температуру. Люди с пониманием относятся к таким мерам, и приветствуют открытие аэропорта.

Наконец-то. Мы очень рады, что аэропорт открылся. Наконец-то можно вылететь куда-то и почувствовать себя человеком.

«Я уже где-то 6 лет живу и работаю в Минске, Беларусь. Был вынужден вернуться в Молдове из-за пандемии, и был в карантине. Приветствую открытие аэропорта».

Эта женщина вынуждено задержалась в Молдове, в первую очередь из-за прекращения авиасообщения с другими странами. Сегодня она надеется увидеть наконец свою семью.

Я находилась в Молдове почти полгода, с октября. Застала карантин. Я живу в России, мы сейчас летим в Минск, там мой муж находится, а потом вместе в Москву. Пока прямого рейса на Москву, к сожалению, нет.

А этот мужчина ждёт своего сына, который должен прилететь из Стамбула. Они не виделись больше года.

Я очень рад, дай Бог, всё будет хорошо и мы встретимся. Должен приземлиться совсем скоро, но самолет ещё не сел.

На второй день работы Международного аэропорта Кишинёв запланировано 11 авиарейсов.



Опубликовано: 19:03 16/06/2020




Проекты







 
Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
 
X

LIVE AccentTV