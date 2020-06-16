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Без маски нельзя



Уже на открытых рынках и в торговых центрах столицы инспекторы Национального агентства общественного здоровья решили проверить выполнение мер и соблюдение действий против распространения Covid-19, введенных Национальной чрезвычайной комиссией. Вместе с инспекторами проверяла и наша съёмочная группа.

15 июня свои двери открыли рынки и торговые центры, но при условии соблюдения строгих медико-санитарных ограничений. Измерение температуры, ношение масок, перчаток, соблюдение социальной дистанции, наличие дезинфицирующих средств и многое другое. Инспекторы Национального агентства общественного здоровья, полицейские и представители претур решили выяснить, кто и как соблюдает все предписанные меры. В столичном секторе Ботаника проверка началась с рынков.

ЮРИЙ ВИТНЯНСКИЙ, ВИЦЕ-ПРЕТОР БОТАНИКИ
«На сегодняшний момент в первую очередь основная задача – это профилактические меры. На сегодняшний момент мы стараемся, в первую очередь, осуществлять предупреждения и если будут вопиющие случаи – у полиции есть возможность сделать соответствующий протокол».

«Все есть. Социальная дистанция обязательно, маски, перчатки, дезинфектанты».

«У нас есть дозатор, мы вот так вот все одеты. Когда люди подходят, я всем говорю, что если нет рукавиц, пожалуйста, руки обязательно протрите».

Если на рынках у продавцов нет отбоя от покупателей, то в торговых центрах, ситуация иная. Из-за сокращенного рабочего дня покупателей просто нет, соответственно и следить за соблюдением всех предписанных мер значительно проще.

Юрий Гуцуляк, начальник социально-экономического отдела сектора Ботаника
«Вопиющих случаев пока не было, были только маленькие недоработки. Хочу подчеркнуть, что экономические агенты предупреждены, что мы будем проверять в течение двух недель. К тем, кому были сделаны замечания, мы вернемся и посмотрим, как они устранили эти недоработки».



Опубликовано: 19:03 16/06/2020




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