



В последние годы выращивание ежевики становится все более популярным занятием среди жителей Молдовы. И если некоторые выбирают эту недешевую ягоду ради прибыли, то другие это делают … по зову сердца. Именно так произошло и в случае Ирины Помпуш из Оргеевского района. История молодой бизнес-вумен – в нашем следующем материале.



Ирина ПОмпуш из села Телешеу Оргеевского района с детства была увлечена миром растений, любила природу. Став взрослой, девушка получила высшее образование в области биологии, отдав предпочтение экологии лекарственных растений. Её внимание привлекла богатая витаминами ягода - ежевика - и вот уже 5 лет Ирина является собственницей симпатичной ежевичной плантации в родном селе.



ИРИНА ПОМПУШ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

«Я с детских лет любила гулять по холмам, и собирать с бабушкой лекарственные травы. У меня была специальная книжечка, и мне очень нравилось знакомиться с этими растениями. Когда я писала свою дипломную работу, я узнала, что есть сортовая ежевика, и, думаю, тогда мое увлечение, наконец, обрело форму».



Ирина ведет активный образ жизни, и помимо выращивания ежевики находит время для научной деятельности в Медуниверситете, успевает преподавать биологию в своей родной сельской школе. Девушка признается, что выращивание ежевики, все же пока не основной вид её деятельности, потому что это увлечение, хоть и доставляет удовольствие, но требует много времени и сил.



ИРИНА ПОМПУШ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

«Растения необходимо высаживать в систему поддержки. Если я вижу заболевшие растения, я как можно скорее удаляю поврежденные побеги. После этого, обязательно надо использовать фунгицид на основе меди».



Начинающий предприниматель продает выращенную ежевику в свежем виде. Основными точками сбыта являются рынки, фермерские ярмарки, и иногда перерабатывающие компании. Ирина говорит, что хотя государство и поддерживает малый бизнес, особенно в сельском хозяйстве, хотелось бы получить больший доступ к рынкам сбыта не только внутренним, но и внешним.



ИРИНА ПОМПУШ – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

«К примеру, мы не можем продать наш собственный продукт с законной точки зрения. В прошлом году из-за обилия дождей, у меня был избыток урожая, который я не смогла освоить. Пришлось часть его перерабатывать дома. Я думаю, у нас в стране тоже любят ежевику, но нам нужен доступ на внутренний рынок, чтобы и у нас этот продукт потреблялся».



В конце нашего разговора Ирина ПОмпуш отметила, что ягоды ежевики очень полезны, богаты витамином С и витаминами группы В, а также обладают терапевтическим эффектом.