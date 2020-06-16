За последние 24 часа в Республике Молдова обработано 1824 теста, подтверждено 375 новых случаев заражения. Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 12 254 случая COVID-19, передает МОЛДПРЕС.



По данным Минздрава, 373 случая местной передачи и 2 ввезены (из России и Великобритании). Из общего числа выявленных сегодня случаев 30 - медицинские работники: 5 врачей, 16 медсестер, 6 фельдшеров, 3 человека вспомогательного персонала.



Министерство также сообщило о шести смертях от осложнений, вызванных COVID-19, общее число умерших достигло 423. А общее число вылечившихся достигло 6901 человека.

