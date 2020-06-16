Вячеслав Платон, которого приговорили к 19 годам тюрьмы за причастность к хищению средств из банков Молдовы, вышел на свободу. Генеральная прокуратура признала дело сфальсифицированным. Эксперты строят прогнозы, сдвинется ли с места дело о краже миллиарда? И как это событие повлияет на расклады в молдавской политике? Политолог Корнелиу Чуря сделал несколько прогнозов, передает портал eNews.



- Тот, кто в состоянии украсть, может вернуть украденное. Платон много знает, наверняка, имеет записи бесед, он же участвовал во всех этих "терках". Он знает все схемы, – считает Чуря.



Политолог напомнил, что ландромат - детище Платона, он один из разработчиков этой масштабной операции и непосредственный ее участник.



- Поэтому Плахотнюк в свое время платил и очень старался, чтобы его самого серьезного соперника Платона удерживали в тюрьме как можно дольше, – объяснил Чуря.



Также Корнелиу Чуря высказался по поводу ситуации, в которой оказался сейчас Влад Плахотнюк.



- Да. Ему отказали в политическом убежище в США. Теперь он ждет решения суда о продлении визы. Если этого не случится, у него остается два выхода: бежать в страну, где ему можно спрятаться, что маловероятно. И второй – его в наручниках вернут в Молдову, потому что есть запрос молдавских властей об экстрадиции, - говорит политолог.