«Проевропейские политики», критикуя освобождение Платона, занимаются дешевым популизмом. Такое мнение высказал лидер партии «Европейские левые» Григорий Петренко.



- Они решили "хайпануть" на освобождении Платона и ударить по генпрокурору Стояногло, вместо того, чтоб поддержать решительность и принципиальность последнего пересмотреть все сфабрикованные Плахотнюком и его плахурорами дела. Политики, претендующие на то, что они коренным образом отличаются от того, что мы видели в политике до сих пор, должны были, по-хорошему, возмущаться тем, что судебный процесс по делу Платона был засекречен, что подсудимого удалили с заседаний, а потом удалили и его адвокатов, что не допустили ни одного свидетеля со стороны защиты, что гражданина, кем бы он ни был, лишили даже последнего слова на судебном процессе, что его незаконно осудили. Но они молчали. Было невыгодно, - написал Петренко в социальной сети.



Политик отметил, что по этим вопросам неоднократно высказывались правозащитники, депутаты ПАСЕ, но только не молдавские «проевропейские политики».



- Даже если дело сфабриковано - пусть посидит. Ведь это же Платон - ему есть за что посидеть. Не за кражу миллиарда, так за что-то другое. Вот логика этих популистов, рассказывающих нам годами про правовое государство, права человека, функционирование демократических институтов. Уверен, они мало чем отличаются по своим взглядам, менталитету, делам от того, что мы видели до сих пор, - заключил Петренко