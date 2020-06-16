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Политические партии должны представить финансовые отчеты в ЦИК


Центральная избирательная комиссия сообщает, что до 15 июля 2020 года каждая политическая партия должна представить в ЦИК отчет о финансовом управлении за первую половину этого года.

Отчет можно составить как в электронном виде, через систему «Финансовый контроль», так и на бумаге, в соответствии с типовыми документами в приложениях к Положению о финансировании деятельности политических партий, утвержденному постановлением ЦИК №4401 от 23 декабря 2015 года. Впоследствии отчеты будут обнародованы, размещены в рубрике «Финансовые отчеты» на официальном сайте Центризбиркома www.cec.md, передает moldpres.md

ЦИК предупреждает, что непредставление политическими партиями отчета о финансовом управлении в установленные законом сроки и формате, в том числе, представление неполных данных, является нарушением правовых положений о финансовом управлении политических партий, что считается нарушением и может повлечь за собой административную ответственность.


Опубликовано: 15:09 16/06/2020

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