Григоре Новак: "Miami Pictures" выпустила новую ложь. На этот раз в аудиоварианте
Депутат Григоре Новак считает, что аудиозапись, появившаяся в общественном пространстве, является подделкой. Цель ее публикации - снизить значение заявлений, сделанных бизнесменом Вячеславом Платоном.
- Видео было запущено в день, когда Генеральный прокурор рассказал о главном выгодополучателе украденного миллиарда – Плахотнюке. Сегодняшняя подделка запущена, чтобы прикрыть разоблачения, сделанные Платоном – бывшим партнером Плахотнюка и Шора, – написал Новак в социальной сети.
Депутат убежден, что аудиозапись, на которой слышны два голоса, которые, как утверждают авторы, принадлежат президенту страны Игорю Додону и мэру Кишинева Иону Чебану, сфабрикована по заказу Плахотнюка.
- "Miami Pictures" выпустила новую ложь. На этот раз в аудиоварианте. Наши коллеги предупреждали, что сериал подделок производства Плахи продолжится. Мы уверены, что это не последняя. Но удивляет плохое качество этой поддельной продукции, - написал Григоре Новак.
- Видео было запущено в день, когда Генеральный прокурор рассказал о главном выгодополучателе украденного миллиарда – Плахотнюке. Сегодняшняя подделка запущена, чтобы прикрыть разоблачения, сделанные Платоном – бывшим партнером Плахотнюка и Шора, – написал Новак в социальной сети.
Депутат убежден, что аудиозапись, на которой слышны два голоса, которые, как утверждают авторы, принадлежат президенту страны Игорю Додону и мэру Кишинева Иону Чебану, сфабрикована по заказу Плахотнюка.
- "Miami Pictures" выпустила новую ложь. На этот раз в аудиоварианте. Наши коллеги предупреждали, что сериал подделок производства Плахи продолжится. Мы уверены, что это не последняя. Но удивляет плохое качество этой поддельной продукции, - написал Григоре Новак.
Опубликовано: 15:07 16/06/2020
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