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Телеграмм-канал «НЕВЕЛЕХОВ»: Экс-глава Нацбанка Серджиу Чокля покинул раньше времени свой пост, потому что отказался помогать Канду с Плахотнюком



Экс-глава Нацбанка Молдовы Серджиу Чокля раньше срока покинул свой пост, потому что отказался помогать бывшему лидеру ДМП Владу Плахотнюку и Андриану Канду. Об этом сообщает канал Тelegram «НЕВЕЛЕХОВ».

- В контексте вчерашнего заявления Платона о том, что «архитектором кражи миллиарда» является Андриан Канду, информация о том, что у Чокли с Канду был в своё время открытый конфликт (Чокля прямым текстом «послал Андриана Ильича нахер») заиграла новыми красками. Все дело было в том, что Чокля отказывался блокировать деятельность «Финкомбанка» и «Энергбанка» и помогать, таким образом, Канду с Плахотнюком захватить оба банка, на которые сладкая парочка давно точила зубы. Также Чокля не хотел регистрировать фирму болгарского рейдера и друга Плахотнюка Огняна Доева “Doverie United JSC” в качестве покупателя акций Платона у «Молдинкомбанка» (оформить воровство, давайте «не катать вату»). Армашу же изначально согласился на все условия работы с Канду и был без конкурса (!) назначен на пост главы Нацбанка республики. Ожидать, что Армашу будет содействовать раскрытию схем по выводу миллиарда из молдавской банковской системы - наивно. Тут нужно действовать, и Платон, в отличие от многих, это умеет, – сообщает автор канала.


Опубликовано: 14:54 16/06/2020

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