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Генеральная прокуратура требует экстрадиции Владимира Плахотнюка
 

Генеральная прокуратура требует экстрадиции Владимира Плахотнюка


Генеральный прокурор РМ Александр Стояногло отправил компетентным органам США запрос на экстрадицию бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка. Весь комплект документов, необходимых для этой процедуры, направлен американским правоохранителям.

Также антикоррупционная прокуратура направила американским властям запрос на проведение следственных действий, включая и те, что касаются имущества Плахотнюка на территории США. Подобные шаги в ближайшие дни предпримет и прокуратура по особым делам и организованной преступности.

- Эти меры принимаются для подтверждения обвинений, выдвинутых в отношении Влада Плахотнюка, выявления его имущества, полученного в результате преступных действий, а также для возмещения ущерба, причиненного банковской кражей, - сообщили в Генеральной прокуратуре.


Опубликовано: 13:51 16/06/2020

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