(Авторский комментарий политолога Богдана Цырди)



– А мы вам что говорили?



Освобождение Платона вызвал звериный страх у ОПГ Канду-Шор.



Тут же запустили фейковый аудиофайл.



Таубер получила команду “фас”. Быстро сколотила 15 человек для имитации протестов.



Мы с пониманием относимся к переживаниям Канду и Шора.



Им надо срочно перебить повестку, отвлечь внимание от Платона и его обвинений в адрес Канду!



Что дальше?



Выйдет Реницэ? Пустят порнуху? Комбатантов? Бомба у посольства России?



Дадут команду НАРЭ повысить цену на электричество?



Термоэлектрика увеличит тарифы?



Попытаются отправить правительства Иона Кику в отставку в четверг?



Посмотрим. Но сама истерика этих господ нас радует.