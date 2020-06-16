Политолог: Освобождение Платона вызвало звериный страх у ОПГ Канду-Шор
(Авторский комментарий политолога Богдана Цырди)
– А мы вам что говорили?
Освобождение Платона вызвал звериный страх у ОПГ Канду-Шор.
Тут же запустили фейковый аудиофайл.
Таубер получила команду “фас”. Быстро сколотила 15 человек для имитации протестов.
Мы с пониманием относимся к переживаниям Канду и Шора.
Им надо срочно перебить повестку, отвлечь внимание от Платона и его обвинений в адрес Канду!
Что дальше?
Выйдет Реницэ? Пустят порнуху? Комбатантов? Бомба у посольства России?
Дадут команду НАРЭ повысить цену на электричество?
Термоэлектрика увеличит тарифы?
Попытаются отправить правительства Иона Кику в отставку в четверг?
Посмотрим. Но сама истерика этих господ нас радует.
– А мы вам что говорили?
Освобождение Платона вызвал звериный страх у ОПГ Канду-Шор.
Тут же запустили фейковый аудиофайл.
Таубер получила команду “фас”. Быстро сколотила 15 человек для имитации протестов.
Мы с пониманием относимся к переживаниям Канду и Шора.
Им надо срочно перебить повестку, отвлечь внимание от Платона и его обвинений в адрес Канду!
Что дальше?
Выйдет Реницэ? Пустят порнуху? Комбатантов? Бомба у посольства России?
Дадут команду НАРЭ повысить цену на электричество?
Термоэлектрика увеличит тарифы?
Попытаются отправить правительства Иона Кику в отставку в четверг?
Посмотрим. Но сама истерика этих господ нас радует.
Опубликовано: 12:23 16/06/2020
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