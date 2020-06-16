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Политолог: Освобождение Платона вызвало звериный страх у ОПГ Канду-Шор


(Авторский комментарий политолога Богдана Цырди)

– А мы вам что говорили?

Освобождение Платона вызвал звериный страх у ОПГ Канду-Шор.

Тут же запустили фейковый аудиофайл.

Таубер получила команду “фас”. Быстро сколотила 15 человек для имитации протестов.

Мы с пониманием относимся к переживаниям Канду и Шора.

Им надо срочно перебить повестку, отвлечь внимание от Платона и его обвинений в адрес Канду!

Что дальше?

Выйдет Реницэ? Пустят порнуху? Комбатантов? Бомба у посольства России?

Дадут команду НАРЭ повысить цену на электричество?

Термоэлектрика увеличит тарифы?

Попытаются отправить правительства Иона Кику в отставку в четверг?

Посмотрим. Но сама истерика этих господ нас радует.


Опубликовано: 12:23 16/06/2020

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