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COVID-19: Число выздоровевших достигло 6901 человека


По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты число полностью вылечившихся от коронавируса достигло 6901 пациента. Между тем, общее число инфицированных составляет 11879 человек.

От осложнений, вызванных опасной инфекцией, скончались 417 человек.


Опубликовано: 11:57 16/06/2020

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