По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты число полностью вылечившихся от коронавируса достигло 6901 пациента. Между тем, общее число инфицированных составляет 11879 человек.



От осложнений, вызванных опасной инфекцией, скончались 417 человек.