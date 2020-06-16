COVID-19: Число выздоровевших достигло 6901 человека
По данным министерства здравоохранения, труда и социальной защиты число полностью вылечившихся от коронавируса достигло 6901 пациента. Между тем, общее число инфицированных составляет 11879 человек.
От осложнений, вызванных опасной инфекцией, скончались 417 человек.
От осложнений, вызванных опасной инфекцией, скончались 417 человек.
Опубликовано: 11:57 16/06/2020
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