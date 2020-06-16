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Ион Чебан об аудиозаписи: Не удивился появлению фальшивки в преддверии выборов


Генеральный примар столицы Ион Чебан выступил с опровержением касательно опубликованной аудиозаписи, на которой якобы записан его разговор с главой государства.

Так, он заявил, что запись является фальшивкой, и ее появление, по-видимому, связано с избирательной кампанией, неофициально начатой некоторыми лицами.

– Тот факт, что голоса не похожи на наши, подкрепляет предположение о причине появления записи. Мы знаем тот период и решения, которые были тогда приняты. Безусловно, этот случай необходимо расследовать, меня не удивляет появление данной подделки, сделанной по чьему-то заказу, – отметил столичный градоначальник.

Высказаться по этому поводу предстоит правоохранительным органам.


Опубликовано: 11:52 16/06/2020

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