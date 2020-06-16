Сегодня в публичном пространстве появилась аудиозапись, на которой, по уверениям опубликовавших ее, слышны голоса президента страны Игоря Додона и мэра Кишинева Иона Чебана. Собеседники обсуждают выборы 2018 года, когда Андрей Нэстасе был избран столичным градоначальником. В сообщении в социальной сети глава государства заявил, что запись является подделкой.



- Это очевидная ложь, это не наши голоса. Кажется, что люди забыли кто во время режима Плахотнюка принял решение об отстранении Нэстасе и обладал всеми рычагами для этого. Обратимся в Генеральную прокуратуру и потребуем расследования в отношении тех, кто создал и распространяет подобную ложь. Мы ожидаем, что появятся и другие подобные подделки по мере приближения избирательной кампании. Поэтому следует предпринять все законные меры, чтобы те, кто организует подобное, ответили перед законом за содеянное – как заказчики, так и исполнители, - считает Игорь Додон