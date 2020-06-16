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Богдан Цырдя: «Портал Плахотнюка-Канду опубликовал очередной «фейк», чтобы обезопасить своих людей!»
 

Богдан Цырдя: «Портал Плахотнюка-Канду опубликовал очередной «фейк», чтобы обезопасить своих людей!»


Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди, размещенный на его официальном канале в сети Телеграмм:


«Я лопну от смеха, честное слово! Вчера Платон заявил, что Канду — главный архитектор кражи миллиарда. А депутат Литвиненко (и Грибинча) — люди Плахотнюка.

И что вы думаете?

Сегодня портал Плахотнюка-Канду Paranteze.md бросил в сеть разговор 2 сотрудников вытрезвителя, выдав их за разговор президента с Иваном Чебаном!

Дескать, они обсуждают по открытой связи, как снять Нэстасе с выборов (2018 год).

Подделка настолько грубая, что вызывает сомнения в психическом здоровье авторов. Вот скажите — это голоса Додона и Чебана???

Но задача ясна — перебить заявления Платона! Теперь ТВ 8 и Наташа Морарь должны отрабатывать. Обсуждать эту тему до рвотного рефлекса у электората.

Кстати, почерк Плахотнюка виден за версту. Стареет.

Напомним, что пару недель назад главный прокурор А. Стояногло обвинил Плахотнюка в краже миллиарда. Он же заявил, что кукловод вывел минимум 100 млн долларов.

На второй день сразу нарисовался янычар Плахотнюка — Реницэ. И бросил видео с кульками! ТВ 8 и Журнал крутили 3 недели.

Чего не сделаешь, чтобы отмыть Плахотнюка и Канду???

Господа! Вы предсказуемы. И очень тупы.

Вы же подставили Литвиненко! Вы должны были включить игнор.

Теперь всем понятно, что Плахотнюк бросил этот фейк, чтобы обезопасить своих людей!!! Я в шоке. Занавес».




Опубликовано: 10:48 16/06/2020

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