Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия Кишинев соберется сегодня на заседание, чтобы обсудить вопрос снятия ограничений работы общественного транспорта в будние дни.



Созыва комиссии потребовал генеральный примар столицы Ион Чебан. Он отметил, что наблюдение за ситуацией на протяжении всего вчерашнего дня показало, что ограниченный режим работы транспорта создаёт проблемы для жителей города.



– Поток людей в транспорте и на остановках существенно вырос. Кроме того, мы получили много сообщений от жителей города, от врачей, которые рассказали, что они столкнулись с большими трудностями и вынуждены ехать в переполненном транспорте. Проанализировав происходящее, мы пришли к выводу, что в течение недели работу общественного транспорта ограничивать нельзя. В связи с этим я попросил организовать сегодня в 9.30 заседание Чрезвычайной комиссии по общественному здоровью муниципия Кишинев, чтобы пересмотреть принятое в воскресенье решение, – заявил столичный градоначальник.



Он отметил также, что муниципалитет продолжит обеспечивать столицу в течение дня всеми транспортными средствами, которые есть в наличии, чтобы избежать большой нагрузки.



– Я очень хочу как можно быстрее приобрести новые троллейбусы и автобусы, чтобы мы могли решить эту проблему и обеспечить жителей Кишинева достаточным количеством хорошего общественного транспорта. Приношу свои извинения жителям города за причиненные неудобства и благодарю за понимание. Вместе мы добьемся успеха. Соблюдайте дистанцию ​​и рекомендуемые правила, – призвал Ион Чебан.



Решение об ограничении времени работы общественного транспорта было принято в воскресенье Чрезвычайной комиссией по общественному здоровью муниципия Кишинев по рекомендации эпидемиологов и Национальной комиссии по общественному здоровью.