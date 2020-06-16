Дополнительный механизм госзащиты лиц, расследующих уголовные дела национального значения. С такой инициативой выступил президент Игорь Додон. Глава государства отметил, что в последнее время в его адрес поступали различные сигналы от компетентных органов государства о том, что на должностных лиц, участвующих в расследовании и рассмотрении дел, представляющих общественный и национальный интерес, в частности, касающихся кражи миллиарда, концессии аэропорта и других, оказываются попытки давления и запугивания.



- В связи со сложившейся ситуацией, решил предложить проект законодательной инициативы о внесении изменений в нормативную базу, что позволит внедрить дополнительный механизм обеспечения государственной защиты лиц, участвующих в процессе расследования уголовных дел национального значения (судей, прокуроров и т. д.) в случае, когда существует неминуемая опасность посягательства на их жизнь и здоровье при исполнении служебных обязанностей.



Кроме того, считаю разумной инициативу Правительства о специализации судебных инстанций или судебных составов в области борьбы с коррупцией и рассмотрения резонансных дел, что облегчит процесс борьбы с коррупцией в любой форме, – отметил президент.