Transportul public din capitală ar putea reveni la regim normal. Despre aceasta a scris primarul general, Ion Ceban pe pagina sa de pe o rețea de socializare.



Potrivit acestuia, în stații și transport s-a format îmbulzeală. „Cu toate acestea împreună cu specialiștii și grupul de lucru, care au monitorizat ieri situația în teren s-a constat că fluxul de oameni este mult mai mare în stațiile de așteptare și în transport, înainte de a fi sistat, sau după ce își reia activitatea.



La fel, am primit mai multe mesaje și solicitări din partea mai multor locuitori, medici care ne-au comunicat despre dificultățile pe care le-au întâlnit pe parcursul zilei când transportul a fost sistat, având un alt grafic de lucru și erau nevoiți să urice în transportul deja plin”, scrie edilul.



Ion Ceban spune că analizând împreună cu grupul de lucru toate riscurile, a ajuns de comun la concluzia ca transportul nu trebuie să fie restricționat pe parcursul săptămânii.



„În acest context, am cerut pentru astăzi la ora 9.30 convocarea Comisiei extraordinare de sănătate publică a municipiului Chișinău, și am solicitat să revadă decizia de duminică.



Îmi asum acest lucru și declar că vom asigura în continuare capitala pe tot parcursul zilei, cu tot efectivul de transport de care dispunem, astfel să nu fie încărcătura mare a unităților de transport.



Foarte mult îmi doresc ca în curând să achiziționăm noi troleibuze și autobuze, pe care ne-am propus, astfel să avem posibilitatea de a soluționa această problemă, iar locuitorii Chișinăului să dispună de transport public și condiții mai bune”, a conchis acesta.