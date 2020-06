Procurorii și judecătorii, care sunt implicați în investigarea cazurilor de rezonanță vor avea parte de mai multă protecție din partea statului. Președintele țării, Igor Dodon, a venit cu o inițiativă în acest sens.



“În ultima perioadă am primit diverse semnale de la organele competente ale statului precum că asupra factorilor de decizie implicate în investigarea și examinarea dosarelor de interes public și național, cum ar fi cele legate de furtul miliardului, concesionarea aeroportului și altele, sunt tendințe de presiuni și intimidări. Or, asemenea forme de amenințări le pot pune în pericol viața și integritatea nu doar a persoanelor implicate (judecători, procurori, etc.) în procesul de investigare, dar și ale membrilor familiilor lor”, a scris Igor Dodon pe Facebook.



Totodată, șeful statului consideră judicioasă inițiativa Guvernului privind specializarea instanțelor judecătorești sau a completelor de judecată pe domeniul anticorupție și examinării dosarelor de rezonantă. Igor Dodon spune că acest fapt va facilita procesul de combatere a corupției.