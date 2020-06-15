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Великий поэт Михай Эминеску



Сегодня день памяти Михая Эминеску. Великий поэт умер в 1889 году в возрасте 39 лет и был похоронен в Бухаресте, на кладбище Белу. Сегодня в день 131 годовщины смерти литератора к бюсту Михая Эминеску в Кишиневе на Аллее Классиков возложили цветы первые лица государства и деятели культуры. Дань уважения гению поэзии отдали президент Игорь Додон, спикер парламента Зинаида Гречанная и советник президента Корнелиу Попович.

Корнелиу Попович, СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА ПО ВОПРОСАМ образования, культуры и исследований
«Михай Эминеску - гений всего человечества и один из величайших представителей Молдавской земли. Благодаря ему мы известны во всем мире”.

Эминеску страстно воспевал любовь и природу, создавал сатирическое описание настоящего, сравнивая его с героическим прошлым, развивал многие философские идеи, которые актуальны и сегодня.

«Сегодня день, когда он ушел в вечность, день, когда его не стало, поэтому я возложил две гвоздики к бюсту великого поэта».

«Это всегда было актуально, его работа, кажется, написана сегодня, я всегда дрожу, когда слышу его песни и когда я читаю о Эминеску».

Михай Эминеску оставил после себя богатое публицистическое наследие, масштабные незаконченные проекты в области драматургии, фольклорные сборники. По мнению исследователей, он является одним из величайших классиков мировой литературы. Этот день отмечается серией культурных событий в Кишиневе в соответствии с ограничительными мерами, продиктованными пандемией.



Опубликовано: 19:15 15/06/2020




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