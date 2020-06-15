



Расстояние между посетителями в 2 метра и столы максимум на четырех человек. В Молдове рестораны и бары начали свою работу, но с соблюдением строгих санитарных норм. Владельцев предприятий общественного питания обязали соблюдать повышенные меры безопасности и обеспечить персонал средствами защиты. Как будет выглядеть поход в ресторан, узнала Илона Ведрашко.



ИЛОНА ВЕДРАШКО, корреспондент ACCENT TV

«Перешагивая порог кафе и ресторанов теперь в первую очередь нужно думать о мерах предосторожности, если за столиками, которые расположены в 2х метрах друг от друга можно обедать без маски, то передвигаться по территории заведения, можно только в ней. В то время как персонал обязан носить маску постоянно».



«Нам очень неудобно в масках и перчатках, но так лучше для нашего здоровья. Больше всего жаль, что наши гости не могут видеть наши улыбки. Но так положено, и мы совсем справляемся, очень надеемся, что скоро все будет хорошо».



Так же на входе всем обязательно проверят температуру и попросят обработать руки дезинфектором.



Анета Засавицки, глава Национальной ассоциации ресторанов и баров

«Дистанция между людьми, даже если они находятся за одним столом, должна быть не меньше 1.5 метров за исключением родственников. Персонал заведения должен следить за соблюдением дистанции, проверять на входе температуру всех посетителей».



Но, не смотря на некоторые неудобства, посетители очень рады, что теперь смогут пообедать, выпить кофе и просто провести время в своем любимом кафе или ресторане.



«Я устала сидеть дома, я считаю, что если сидеть на террасе, то ничего страшного с вами не произойдет».



«Я не думаю, что на свежем воздухе можно заразиться чем-то. Все у них отлично, посудомоечные машины, которые все обрабатывают, не вижу проблем».



«У нас обеденный перерыв, и мы вышли пообедать. Нас всего двое, и мне кажется это небольшой риск. Если нас было бы больше трех, риск был бы выше».



Анета Засавицки, глава Национальной ассоциации ресторанов и баров

«Многие не открылись, потому что решили посмотреть со стороны на работу других заведений. Насколько заинтересован потребитель, и как правильно соблюдать все меры предосторожности».



Сергей Даскал, менеджер ресторана

«Заведение еще не работает, мы только готовимся к старту. Мы сейчас занимаемся расстановкой столов и придем к тому, чтобы выполнить абсолютно все требования, которые прописаны в решении».



В основном сегодня открылись заведения, в которые чаше всего приходят семьями, ведь согласно санитарным требованиям - родственники могут находиться за одним столом, не соблюдая дистанцию.



Олег Прока, администратор ресторана

«Мы не открываемся, из-за того что очень жесткие условия, у нас помещение маленькое и получается нам не рентабельно работать. Просто на доставку работаем, и все».



Согласно предварительной статистике, каждые 3 из 12 ресторанов и баров не смогли открыться и прекратили своё существование. Это почти 10 % заведений Кишинёва. А у тех, что сегодня открылись, наполненность террас не больше 30% , в то время как в прошлом году в это время наполненность была на уровне 80-85%.