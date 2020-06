Acum un an, în Parlamentul de la Chișinău se derulau evenimente care pecetluiau soarta regimului oligarhic condus de Vladimir Plahotniuc. După crearea uni majorități parlamentare între PSRM și blocul ACUM, liderul PDM a dat bir cu fugiții, iar țara a inrat pe un alt făgaș. L-am rugat pe analistul politic Igor Volnițchi să facă o scurtă radiografie a acelor vremuri, în cadrul rubricii Interviu Zilei.



În iunie 2019 s-a încheiat o etapă tulbure din istoria Republicii Moldova. PSRM și blocul ACUM au reușit să debarce regimul controlat de Vlad Plahotniuc. Obiectivul coaliției majoritare de atunci a fost scoaterea țării de sub influența acestui personaj. Credeți că astăzi a fost atins acel scop



În linii mari situația s-a schimbat cu mult și dacă cei din Blocul ACUM și PSRM nu făceau acel pas cu siguranță RM ar fi stat mult mai prost la capitolul democrație, funcționalitatea instituțiilor statului, s-a mers la un compromis rezonabil, un compromis care poate pe alocuri a costat partidele politice dar el a fost necesar



La un an de la debarcarea guvernării controlate de Vlad Plahotniuc, Republica Moldova se află din nou într-o situație complicată. În Parlament există voci care cer demisia Guvernului condus de Ion Chicu. Credeți că debarcarea Executivului în toiul epidemiei de coronavirus este o inițiativă inspirată?



Ar fi o foarte mare greșeală ca RM să rămână fără guvern, or ne aflăm în situația în care suntem grav afectați de epidemia de Covid 19 plus simțim deja efectele economice ale acestei epidemii, și să nu uităm că a doua parte a anului vom avea o campanie electorală, minimum dacă admitem că vom avea doar alegeri prezidențiale, nu este exclus că vom avea și alegeri parlamentare anticipate, și intrăm într-o zonă de maximă instabilitate politică și cineva trebuie să guverneze țara. O criză de guvern ar fi fatală RM la etapa actuală.



Credeți că într-un de zile s-a reușit eradicarea în totalitate a moștenirii fostei guvernări?



Regimul despre care vorbim a avut rădăcini puternice și este evident că ele nu puteau fi stârpite în decurs de un an, ele se simt și acum și eu cred că le vom siți încă timp înainte, pe termen mediu putem vorbi despre 2-3 ani. Rămân în parlament elemente care au fost în strânsă colaborare cu fosta guvernare și ele sunt controlabile de la distanță, de aceea vom putea vorbi despre eradicarea acelui regim abia după un nou ciclu electoral parlamentar



Cum credeți că va evolua situația politică din țară în următoarele luni?



Eu cred că suntem într-o fază foarte activă, o fază în care politica va genera multe turbulențe care se vor resimți la nivelul întregii societăți. Și eu cred că cu cât se vor apropia alegerile prezidențiale cu atât situația politică va deveni mai instabilă și este foarte important să avem stabilitate

