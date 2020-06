Primarul de Chișinău, Ion Ceban, le recomandă locuitorilor Capitalei să evite locurile aglomerate, pentru a se proteja împotriva coronavirusului de tip nou. Edilul se referă la pața cetrală, transportul public sau rețelele comerciale. Ion Ceban mai spune că restricțiile impuse de autorități sunt drastice, dar indispensabile.



ION CEBAN, PRIMAR DE CHIȘINĂU

«Din nou suntem de foarte mulți învinuiți că am luat decizii drastice de restricționare, a transportului public, am interzis primblări în parcuri în grupuri mai mari de 3 persoane, că nu permitem copiilor la terenurilor de joacă, ca persoanele de vârsta a treia să nu iasă la distanțe mari de casă. Dar întrebarea noastră este: știți de ce am decis acest lucru? Deoarece, din păcate nu suntem auziți. În consecință avem medici istoviți, cazuri de îmbolnăvire în creștere, inclusiv între copii, locuri în spitale tot mai puține.