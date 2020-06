Justiția americană a respins cererea de azil politic a lui Vladimir Plahotniuc și a păstrat în vigoare decizia Departamentului de Stat american, care a inclus oligarhul moldovean în lista persoanelor non-grata. Acum, fostul lider al Partidului Democrat riscă extrădarea din Statele Unite. Verdictul instanței americane a coincis cu împlinirea a exact un an de când Vladimir Plahotniuc a fugit din Moldova. Acum un an, sub presiunea partenerilor externi, Partidul Democrat și-a anunțat oficial demisia de la putere, iar conducerea țării a fost preluată de coaliția PSRM -ACUM.



În iunie 2019, în Republica Moldova a început „o nouă eră” în Republica Moldova. Pentru unii, ea a început în data de 8 iunie, când Partidul Socialiștilor și blocul ACUM au semnat un acord politic și au învestit guvernul condus Maia Sandu. Pentru alții, noua eră a început în 14 iunie, atunci când, sub presiunea partenerilor externi, Partidul Democrat a fost forțat să renunțe la putere.

Filmul despre cum, după o discuție de 15 minute cu ambasadorul SUA, Vladimir Plahotniuc a „predat pașnic” puterea și a părăsit Moldova, a intrat în istoria recentă a țării. Partidul Democrat nu adorea să predea puterea, iar după ce socialiștii și blocul ACUM au format coaliția „anti-oligarhică”, democrații au încercat, timp de aproape o săptămână, să recupereze puterea. Pentru aceasta, au folosit toate instrumentele pe care le aveau la îndemână. Curtea Constituțională a lucrat în acele zile fără pauze, pentru democrați: magistrații au declarat neconstituțională decizia privind alegerea Zinaidei Greceanîi în funcția de președinte al Parlamentului, precum și toate deciziile adoptate de Legislativ. Totodată, guvernul Maia Sandu a fost declarat ilegal, președintele Igor Dodon a fost suspendat din funcție, iar atribuțiile sale au fost transferate fostului premier Pavel Filip, căruia Curtea Constituțională i-a permis să dizolve Parlamentul.

Pentru a perturba activitatea noii coaliții, în clădirea Parlamentului a fost stinsă lumina. Instituțiile statului au fost capturate - noilor miniștri nu li se permitea să-și facă activitatea. În centrul Chișinăului, a avut loc un miting cu mii de oameni care optau pentru „apărarea puterii”, aduși organizat din toate regiunile. De această dată, însă, factorul extern de această dată nu a fost de partea lui Vladimir Plahotniuc. Uniunea Europeană, Rusia și Statele Unite au recunoscut noul Guvern de la Chișinău. Consiliul Europei și cel mai important partid din Europa au sprijinit deschis noul Executiv de la Chișinău.



JOSEPH DAUL, PREȘEDINTE AL PARTIDULUI POPULAR EUROPEAN 9 IUNIE 2019

„De ieri, Republica Moldova nu mai este un stat capturat și a venit momentul să conștientizăm acest lucru. Solicit opoziției, reprezentată de PDM, să se abțină de la violență, a cărei utilizare va avea consecințe grave și va agrava situația. "



Departamentul de Stat al SUA a atenționat, de asemenea, Chișinăul să nu recurgă la acțiuni de forță. Situația tensionată în care Moldova s-a aflat timp de o săptămână s-a încheiat în data de 14 iunie 2019. După ce ambasadorul SUA la Chișinău Derek Hogan a vizitat sediul PDM, liderul democrat Vladimir Plahotniuc a anunțat că Partidul Democrat renunță la putere.

Pe parcursul ultimul an, după „răsturnarea regimului”, s-au produs numeroase evenimente pe arena politică moldovenească. Coaliția anti-oligarhică PSRM- ACUM s-a dezintegrat. Vladimir Plahotniuc a pierdut influența asupra Partidului Democrat, iar noul său proiect politic „Pro Moldova” încearcă să revină la putere prin crearea unei coaliții cu cei care, în urmă cu un an, erau luptători înverșunați împotriva regimului Plahotniuc. Este evident că fostul lider al Partidului Democrat este ”setos” de răzbunare, iar actuala decizie a instanței americane, care a refuzat să-i acorde azil politic, poate stimula eforturile sale de destabilizare a situației din Republica Moldova.