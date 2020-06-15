



Год без Плахотнюка. В июне 2019-го года в Молдове произошло, казалось бы, невозможное, Владимир Плахотнюк, как говорят эксперты, превративший всю страну в свою корпорацию – был отстранен от власти демократическим способом и бежал из страны. Каким был этот год, и можно ли сегодня говорить о том, что Плахотнюк не влияет на процесс принятия решений в Молдове? Об этом мы говорили с известным политологом Игорем Волницким. Наша рубрика «Интервью Дня».



ИГОРЬ ВОЛНИЦКИЙ, ПОЛИТОЛОГ

«То, что произошло, должно было произойти, чтобы Молдове дать шанс. Но, наверное, этот шанс не в полной мере пока использован, ещё предстоит его использовать.



Как вы считаете, сегодня Владимир Плахотнюк влияет на процесс принятия решений в нашем государстве?



ИГОРЬ ВОЛНИЦКИЙ, ПОЛИТОЛОГ

Наследство Влада Плахотнюка ещё чувствуется. Оно легло на Молдову тяжелым бременем.



А в чём это проявляется?



ИГОРЬ ВОЛНИЦКИЙ, ПОЛИТОЛОГ

В том числе через поведение тех депутатов, которых лично Влад Плахотнюк продвигал в молдавскую политику. Мы видим, что по большому счету, та нестабильность, которая чувствуется сегодня на уровне парламента это конечно не без их помощи.



Чего же добиваются эти депутаты?



ИГОРЬ ВОЛНИЦКИЙ, ПОЛИТОЛОГ

Эти депутаты добиваются нестабильности и хаоса, потому что в условиях стабильности Молдова может развиваться совсем по-другому, не как им хотелось бы. Эти депутаты имеют интересы и в юридической сфере, и в экономической. И конечно они бы хотели, чтобы ситуация поменялась, чтобы правительство ушло в отставку, потому что в условиях нестабильности их интересы продвигаются лучше.



В парламенте Молдовы существуют депутатские группы, целые фракции, говорящие о том, что необходимо отправить нынешнее правительство в отставку. Как вы думаете, это приведёт нас к возвращению Плахотнюка к процессу принятия решений, к его влиянию на них?



ИГОРЬ ВОЛНИЦКИЙ, ПОЛИТОЛОГ

«Молдова сделает большой шаг назад, если произойдет отставка кабмина. Мы все помним, что мы сталкиваемся с большими проблемами вследствие эпидемии коронавируса. чувствуются признаки экономического кризиса. Нас ждут во второй половине года президентские выборы, а возможно и досрочные парламентские, если будет это возможно. На фоне всего этого отставка правительства может быть полной катастрофой».



О каких результатах для страны в целом можно говорить сейчас, когда позади уже целый год, что бы вы выделили?



ИГОРЬ ВОЛНИЦКИЙ, ПОЛИТОЛОГ

Самый главный результат это, наверное, выведение многих институтов власти из под прямого влияния одного человека, или группы лиц, которые имели непосредственный интерес в том, чтобы состояние дел было таким, каким оно было. Институты власти должны действовать на благо граждан.

Мы почувствовали это в особенности до эпидемии, что экономика начала развиваться по-другому. Мне, например, импонирует, как работает таможенная служба Молдовы, которая в условиях эпидемии, когда практически нет никакой экономической деятельности – они умудряются все-таки сохранить доход в бюджет на достаточно высоком уровне. Это говорит о том, что некоторые схемы убраны, коррупции меньше, то есть подвижки есть и они есть во всех областях.



Ваш прогноз как эксперта, как будут развиваться события в ближайшие месяцы, полгода?



ИГОРЬ ВОЛНИЦКИЙ, ПОЛИТОЛОГ

Я думаю, что политическая ситуация обострится. Это вполне нормально, потому что, приближаются президентские выборы, каждый захочет дать о себе знать. Естественно политики в первую очередь оппозиционные, в этой ситуации пренебрегают интересами стабильности, они продвигают личные интересы.

Мы должны ожидать возрастающую нестабильность. Очень важно чтобы на фоне этой возрастающей нестабильности сохранился хотя бы один стабилизирующий фактор и это в данном случае – исполнительная власть.

Он должен выстоять. Если не выстоит, то наверно надо будет какие-то вопросы адресовать тем, кто спровоцирует отставку правительства.