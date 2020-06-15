



Для прогулок можно выбирать не самые популярные, и, соответственно, не самые посещаемые парки, а предпочесть им аллеи и скверы секторов проживания. Овощи и фрукты можно купить на ближайшем к дому рынке или сельхозярмарке, а не ехать общественным транспортом на центральный рынок, где всегда большое скопление людей. Об этом заявил генпримар муниципия Кишинёв Ион Чебан, подчеркнув, что введенные руководством страны меры с одной стороны жесткие, с другой – совершенно необходимые, потому что позволят снизить уровень распространения инфекции.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Нас снова обвиняют в том, что мы приняли жесткие ограничительные меры, сокращаем график работы общественного транспорта, запрещаем прогулки в парках группами более трех человек, нахождение на детских и игровых площадках, выход на улицу людям старше 63 лет. Но мы вынуждены так поступать, потому что нас не слышат. Как следствие этого, наши врачи измучены, число заболевших коронавирусом растет, в том числе среди детей, а мест в больницах всё меньше».