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Поиск скорейшего решения проблемы затопления улиц



Специалисты должны в срочном порядке найти решение, для того, чтобы Кишинев «не плыл» при сильных дождях. С таким обращением к специалистам выступил генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан, уточнив, что ливень, прошедший в воскресенье, был очень сильным, и даже в случае, если бы канализационная система города была исправна, она не смогла бы пропустить такое количество выпавших осадков.

ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ
«Мы не должны ждать следующего дождя, необходимо сейчас очистить все канализационные стоки. Мы знаем эти проблемные участки. Прошу специалистов (я помню у нас была создана и рабочая группа) оценить затраты и найти решения, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».

По словам генпримара, канализационная система в Кишиневе способна пропустить 17 литров воды на квадратный метр, но количество осадков, выпавших в воскресенье, составило 27 литров на квадратный метр. Чебан предложил средства, предназначенные на строительство фонтанов в столице, использовать для очистки и обновления водосточных каналов.

ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ
«Давайте проведем все подсчеты, и деньги, предназначенные в этом году на строительство фонтанов, перенаправим на очистку ливневой канализации в городе. Посмотрим, есть ли у нас юридическая возможность это осуществить, и посмотрим, как быстро мы сможем это сделать».

Ион Чебан также отметил, что для того, чтобы избежать «утопления» автомобилей во время ливней, на территории муниципия необходимо объявлять желтый и оранжевый коды метеоопасности и предупреждать водителей о необходимости избегать поездок по городу во время сильных ливней.



Опубликовано: 18:52 15/06/2020




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