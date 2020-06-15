



Специалисты должны в срочном порядке найти решение, для того, чтобы Кишинев «не плыл» при сильных дождях. С таким обращением к специалистам выступил генеральный примар муниципия Кишинёв Ион Чебан, уточнив, что ливень, прошедший в воскресенье, был очень сильным, и даже в случае, если бы канализационная система города была исправна, она не смогла бы пропустить такое количество выпавших осадков.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Мы не должны ждать следующего дождя, необходимо сейчас очистить все канализационные стоки. Мы знаем эти проблемные участки. Прошу специалистов (я помню у нас была создана и рабочая группа) оценить затраты и найти решения, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе».



По словам генпримара, канализационная система в Кишиневе способна пропустить 17 литров воды на квадратный метр, но количество осадков, выпавших в воскресенье, составило 27 литров на квадратный метр. Чебан предложил средства, предназначенные на строительство фонтанов в столице, использовать для очистки и обновления водосточных каналов.



ИОН ЧЕБАН – ГЕНПРИМАР МУН. КИШИНЕВ

«Давайте проведем все подсчеты, и деньги, предназначенные в этом году на строительство фонтанов, перенаправим на очистку ливневой канализации в городе. Посмотрим, есть ли у нас юридическая возможность это осуществить, и посмотрим, как быстро мы сможем это сделать».



Ион Чебан также отметил, что для того, чтобы избежать «утопления» автомобилей во время ливней, на территории муниципия необходимо объявлять желтый и оранжевый коды метеоопасности и предупреждать водителей о необходимости избегать поездок по городу во время сильных ливней.