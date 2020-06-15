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США отказали Плахотнюку. Олигарха ждет экстрадиция?



Федеральный суд США отказал беглому молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку в предоставлении политического убежища. Иск молдавского политика был отклонен. Отметим, что в январе, через четыре месяца после подачи заявления, Плахотнюку отменили американскую визу.

В начале этого года, государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что «коррупционные действия Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно поставили под угрозу независимость демократических институтов в Молдове», после чего, беглому молдавскому олигарху не продлили американскую визу. Чтобы исправить ситуацию, и вернуть возможность беспечного проживания в Штатах, молдавский политик подал иск в суд в Нью-Йорке, мотивируя свое решение тем, что визовый запрет лишил его «надлежащего процесса разбирательства по запросу о предоставлении убежища и тем самым подвергает его жизнь и свободу серьезной опасности». Но Федеральный суд США отказал Плахотнюку. В мае 2020 года в Молдове беглому олигарху выдвинули обвинения в масштабном хищении и планируют требовать его экстрадиции из США.



Опубликовано: 18:52 15/06/2020




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