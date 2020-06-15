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РМ выполнила свои обязательства перед ЕС



Молдова выполнила все условия для получения второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 30 миллионов евро, и сейчас мяч на стороне европейских партнеров. Об этом заявил Ион Кику по итогам совместного рабочего заседания с президентом и главой парламента, отметив, что некоторые молдавские политики, способствовавшие блокированию российского кредита, теперь пытаются помешать получению Молдовой и помощи от Евросоюза.

ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР
«Ожидаем реакцию Евросоюза, при этом здесь, внутри страны, некоторые политики призывают ЕС блокировать эту помощь. Я видел заявления вице-председателя партии, будущего премьера, как ему кажется, который в воскресенье вышел с обвинениями, что РМ не выполнила своих обязательств. Это означает, что они продолжают блокировать финансовую помощь, как это уже было с российским кредитом».

Напомним, невыполненным условием, из-за которого Молдова не могла получить второй транш макрофинансовой помощи, был Закон о НКО, который был принят парламентом Молдовы на прошлой неделе. Однако, в воскресенье, вице-председатель ППДП Игорь Мунтяну выступил с обращением к Брюсселю о продолжении блокирования финансовой помощи для нашей страны.



Опубликовано: 18:51 15/06/2020




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