



Эпидемиологическая ситуация в стране стала главной темой еженедельного рабочего заседания президента, председателя парламента и премьер-министра. Отмечалось, что в большинстве стран мира зарегистрированы антирекорды по количеству новых случаев заражения коронавирусом. Молдова, к сожалению, не стала исключением. Наша страна, как и большинство других стран, была вынуждена возобновить экономическую деятельность, что, в большОй степени способствовало увеличению роста уровня заражаемости.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Мы сейчас в ситуации, когда не можем возобновить режим ЧП, не можем заставить людей сидеть дома и прекратить любой вид экономической деятельности, потому что у нас нет ресурсов, нет резервов. И если мы заблокируем экономическую деятельность, то мы войдем в другой, экономический кризис, когда не сможем платить зарплаты и пенсии, и тогда у людей не будет средств к существованию».



Глава правительства напомнил, что с понедельника возобновляют свою работу фитнес-центры и некоторые предприятия сектора Horeca. Он подчеркнул, что всем необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, за несоблюдение будут применять санкции, вплоть до закрытия.

Эпидемиологи всего мира сейчас предупреждают, что на этой неделе высока вероятность роста числа случаев заражения. В связи с этим Ион Кику обратился к населению с призывом защитить себя и быть более ответственными, потому что количество новых случаев заражения может дойти до 500-600 в сутки.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«В течение этой недели Минздрав и сотрудники системы здравоохранения подготовят еще порядка 2 тысяч коек в больницах и в кишиневском Триажном центре для того, чтобы справиться с новой ожидаемой волной заражения».



В то же время, премьер-министр осудил некоторых оппозиционных политиков, распространяющих ложную информацию о COVID-19, для того, чтобы ввести население в состояние паники и дестабилизировать ситуацию в стране.



ИОН КИКУ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР

«Ситуация сложная во всем мире, в том числе и в Молдове. То, кто говорят, что у нас самый высокий уровень смертности – это неправда. Этот показатель продолжает оставаться в Молдове на уровне 3,6%, в то время, как в мире, в среднем, 6,5%. В соседних странах выше 6%, можете проверить. Поэтому, все эти спекуляции преследуют единственную цель – дестабилизировать ситуацию, полагая, что на этой волне они смогут вернуться к власти. Они уже станут третьей волной вируса».



Ион Кику призвал политические силы, как и всё молдавское общество, соблюдать санитарные нормы, подчеркнув, что только совместными усилиями, совместной бдительностью и ответственностью Молдова сможет победить пандемию.