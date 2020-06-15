



Суд США отклонил прошение Владимира Плахотнюка об убежище и оставил в силе решение американского Госдепартамента, включившего молдавского олигарха в свой санкционный список. Теперь бывшему лидеру Демократической партии грозит экстрадиция из Соединённых Штатов. Вердикт американского суда совпал с годовщиной бегства Владимира Плахотнюка из Молдовы. Год назад под давлением внешних партнёров Демпартия официально объявила об уходе из власти.



В июне 2019 года в Республике Молдова, по определению президента Игоря Додона, началась “новая эпоха”. Для кого-то она стартовала 8 июня, когда Партия социалистов и блок ACUM подписали политическое соглашение и утвердили правительство Майи Санду. Для кого-то - 14 июня, когда под давлением внешних партнёров Демократическая партия была вынуждена отказаться от власти.

Сюжет о том, как после 15-минутной беседы с послом США Владимир Плахотнюк “мирно сдал” власть и покинул Молдову, уже вошёл в новейшую историю страны. Сдавать власть Демократическая партия категорически не хотела. После того, как 8 июня 2019 году социалисты и блок ACUM создали свою “антиолигархическую” коалицию, почти неделю демократы пытались отыграть назад и вернуть утраченные позиции. В ход были пущены все возможные инструменты. Конституционный суд в эти дни работал буквально на износ: судьи КС признали неконституционным постановление об избрании Зинаиды Гречной председателем парламента и все решения и постановления, принятые парламентом, правительство Майи Санду было объявлено незаконным, президент Игорь Додон - отстранён от должности в связи с тем, что “нарушил Конституцию”, а президентские полномочия были переданы экс-премьеру Павлу Филипу, которому КС разрешил распустить парламент.

Чтобы помешать работе новой коалиции, в здании парламента был отключен свет. Госучреждения были оцеплены - новых министров не пускали на рабочие места. В центре Кишинёва был проведён многотысячный митинг “в защиту государственной власти”, на который бюджетников и госслужащих организованно свозили со всех районов. Однако внешний фактор на этот раз был не на стороне Владимира Плахотнюка. Евросоюз, Россия и США объявили о признании новой молдавской власти. Сторону нового правительства Молдовы приняли Совет Европы и крупнейшая в Европе Европейская народная партия.



ЖОЗЕФ ДОЛЬ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЕНП (9 июня 2019 г.)

“Со вчерашнего дня Республика Молдова больше не является захваченным государством, и пришло время осознать это. Я призываю оппозицию, представленную ДПМ, воздержаться от насилия, использование которого будет иметь серьёзные последствия и ухудшит ситуацию”.



Госдеп США также предостерег Кишинёв от развития силового сценария. Напряженная ситуация, в которой Молдова пребывала целую неделю, закончилась 14 июня 2019 года. После того, как в этот день посол США в Кишинёве Дерек Хоган провёл некоторое время в офисе ДПМ, лидер демократов Владимир Плахотнюк объявил, что Демпартия отказывается от власти. “Пришло время побыть немного в оппозиции, чтобы продемонстрировать разницу”, - заявил он после визита американского дипломата, после чего спешно покинул страну.

За минувший год после “свержения режима” в молдавской политике произошло много событий. Распалась антиолигархическая коалиция ПСРМ-блок ACUM. Владимир Плахотнюк утратил влияние на Демократическую партию. А его новый политический проект “Pro Moldova” сейчас пытается вернуться во власть путем создания коалиции с теми, кто год назад называли себя главными борцами с режимом Плахотнюка. Очевидно, что бывший лидер Демократической партии жаждет реванша, и нынешнее решение американского суда, отказавшего ему в убежище, может подтолкнуть его усилия по дестабилизации ситуации в Республике Молдова.