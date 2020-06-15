"Буду бороться с Плахотнюком! Об этом заявил после выхода из тюрьмы Вячеслав Платон. На вопрос журналистов - чем он займется после освобождения - он ответил, что не собирается покидать Кишинев.



- Основная цель – очистить страну от всего, что означает Плахотнюк. Тотальная борьба с Плахотнюком, на всех уровнях власти, где у Плахотнюка есть влияние, - сказал Платон.



Предприниматель Вячеслав Платон был сегодня освобожден из тюрьмы после четырех лет пребывания в заключении. Согласно прокурорам, после рассмотрения материалов дела, кишиневский суд одобрил ходатайство Генерального прокурора относительно приостановления исполнения наказания Вячеславом Платоном.



Таким образом, судьи приостановили действие вердикта от 20 мая 2017 года, согласно которому Платон был осужден на 18 лет по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и активной коррупции.



Отбывание дальнейшего наказания Платоном обусловлено развитием процедуры пересмотра уголовного дела, ранее возбуждённого Прокуратурой по особым делам.