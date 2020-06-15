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СРОЧНО! Вячеслав Платон освобожден из тюрьмы
 

Вячеслав Платон назвал депутата Серджиу Литвиненко "агентом Плахотнюка"


Вячеслав Платон назвал депутата от партии "Действие и солидарность" Серджиу Литвиненко "агентом Плахотнюка".

"Реально этот человек работает на Плахотнюка и получил заказ. Адвокаты мне уже сообщили и даже дали текст его заявления на лингвистическую экспертизу. Эксперты заявили, что текст, который выставил господин Литвиненко в своем фейсбуке и текст Виорела Мораря в адрес генпрокурора написан одним и тем же лицом", - заявил Платон, после того, как был освобожден из тюрьмы.

Напомним, что депутат PAS Серджиу Литвиненко заявил, что Вячеслав Платон является агентом российских спецслужб.


Опубликовано: 17:15 15/06/2020

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