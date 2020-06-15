Вячеслав Платон назвал депутата от партии "Действие и солидарность" Серджиу Литвиненко "агентом Плахотнюка".



"Реально этот человек работает на Плахотнюка и получил заказ. Адвокаты мне уже сообщили и даже дали текст его заявления на лингвистическую экспертизу. Эксперты заявили, что текст, который выставил господин Литвиненко в своем фейсбуке и текст Виорела Мораря в адрес генпрокурора написан одним и тем же лицом", - заявил Платон, после того, как был освобожден из тюрьмы.



Напомним, что депутат PAS Серджиу Литвиненко заявил, что Вячеслав Платон является агентом российских спецслужб.