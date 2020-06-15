Депутат ПСРМ Петру Бурдужа предложил конфисковать имущество Влада Плахотнюка, а полученные от продажи средства пустить на борьбу с коронавирусом. Об этом парламентарий написал в социальной сети. Предложение социалиста появилось после того как парламентская группа Pro Moldova, возглавляемая фином Плахотнюка, Андрианом Канду, потребовала у правительства бесплатно обеспечить граждан защитными масками.



– Мы нашли решение – где взять деньги, несколько миллионов леев, для закупки защитных масок для всех жителей страны. Нужно конфисковать имущество всех замешанных в краже миллиарда! Это имущество, после того как оно станет собственностью государства, можно продать и закупить защитные маски, – написал депутат. Петру Бурдужа также предложил, чтобы бывший офис ДПМ был трансформирован в центр COVID-19.



– Неформальный офис Pro Moldova по ул. Армянской также можно переоборудовать в центр COVID-19. Эти предложения возникли в дискуссиях, которые ведут депутаты ПСРМ с гражданами страны, – заключил Бурдужа.