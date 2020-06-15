Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
СРОЧНО! Вячеслав Платон освобожден из тюрьмы
 

Депутат ПСРМ Петру Бурдужа предложил конфисковать имущество Плахотнюка, и направить эти средства на борьбу с коронавирусом


Депутат ПСРМ Петру Бурдужа предложил конфисковать имущество Влада Плахотнюка, а полученные от продажи средства пустить на борьбу с коронавирусом. Об этом парламентарий написал в социальной сети. Предложение социалиста появилось после того как парламентская группа Pro Moldova, возглавляемая фином Плахотнюка, Андрианом Канду, потребовала у правительства бесплатно обеспечить граждан защитными масками.

– Мы нашли решение – где взять деньги, несколько миллионов леев, для закупки защитных масок для всех жителей страны. Нужно конфисковать имущество всех замешанных в краже миллиарда! Это имущество, после того как оно станет собственностью государства, можно продать и закупить защитные маски, – написал депутат. Петру Бурдужа также предложил, чтобы бывший офис ДПМ был трансформирован в центр COVID-19.

– Неформальный офис Pro Moldova по ул. Армянской также можно переоборудовать в центр COVID-19. Эти предложения возникли в дискуссиях, которые ведут депутаты ПСРМ с гражданами страны, – заключил Бурдужа.


Опубликовано: 14:29 15/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Петр Бурдужа: Люди возмущены, что Майя Санду и Андрей Нэстасе критикуют пре ...
  • Президент требует конфисковать имущество судей, виновных в проигрыше дел в ...
  • Антикоррупционная прокуратура наложила арест на имущество Владимира Плахотн ...
  • Свыше 25 миллионов леев пожертвовали граждане на борьбу с коронавирусом
  • Новая власть намерена вернуть доверие граждан к страховщикам







    • Все новости

    СРОЧНО! Вячеслав Платон освобожден из тюрьмы
    Депутат ПСРМ Петру Бурдужа предложил конфисковать имущество Плахотнюка, и направить эти средства на борьбу с коронавирусом
    Богдан Цырдя: «О янычаре лжи и цинизма»
    Парламентское большинство призывает правительство вновь ввести ряд ограничений для борьбы с распространением COVID-19
    Ион Чебан возложил цветы к памятнику Михаю Эминеску
    Данные по ВВП в первом квартале 2020 года лучше, чем в четвертом 2019 года
    Ион Кику: На этой неделе может быть зарегистрировано до 600 новых случаев коронавируса ежедневно
    Премьер-министр Ион Кику осудил политиков, распространяющих ложную информацию о COVID-19
    Генпримар – кишиневцам: Выбирайте для прогулок немноголюдные места
    Ион Чебан предлагает решение проблемы затопления некоторых столичных улиц
    Создана интерактивная карта с указанием опасных мест в Кишиневе
    Власти США отклонили прошение Плахотнюка о предоставлении убежища
    Игорь Додон и Зинаида Гречаный возложили цветы к бюсту Михая Эминеску (ВИДЕО)
    В Международном аэропорту Кишинева состоялась церемония проводов Роты почетного караула в Москву
    Игорь Додон поздравил Дональда Трампа с днем рождения
    Президент Игорь Додон ​​подписал Указ о привлечении Национальной армии для борьбы с коронавирусом
    Апелляционная палата оставила в силе ордер на арест экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка
    Генпримар: Отчет по экспертизе ремонта бульвара Штефана чел Маре будет направлен в Генпрокуратуру (ВИДЕО)
    Глава государства: Не менее 50% товаров в магазинах должны быть местного производства (ВИДЕО)
    Какой видит Молдову через 10 лет президент Игорь Додон
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV