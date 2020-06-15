



Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди, размещенный на его официальном канале в сети Телеграмм:



«Взгляните на этого янычара лжи и цинизма. Думитру Алайба - депутат ПДС (Партия Майи Санду).



Сей гражданин решил плюнуть в лицо миллионам жертв Холокоста выдав их за жертв сталинских репрессий!



И если это не попытка выгородить нацистов, тогда что же это?



Сегодня они используют фото Холокоста для дискредитации СССР, завтра они скажут, что Холокоста не было!



И вот такую ложь они сеют каждый день!



Вы думаете Stop Fals П. Маковея напишет об этом???



Вы еще надеетесь, что карманный Ziar de Garda выступит с разоблачением???



Вы ждете лютых протестов НПО -API, CIJ, CJI, APEL????



Забудьте.



Они служат тьме, а не свету...»

