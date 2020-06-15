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Богдан Цырдя: «О янычаре лжи и цинизма»




Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди, размещенный на его официальном канале в сети Телеграмм:

«Взгляните на этого янычара лжи и цинизма. Думитру Алайба - депутат ПДС (Партия Майи Санду).

Сей гражданин решил плюнуть в лицо миллионам жертв Холокоста выдав их за жертв сталинских репрессий!

И если это не попытка выгородить нацистов, тогда что же это?

Сегодня они используют фото Холокоста для дискредитации СССР, завтра они скажут, что Холокоста не было!

И вот такую ложь они сеют каждый день!

Вы думаете Stop Fals П. Маковея напишет об этом???

Вы еще надеетесь, что карманный Ziar de Garda выступит с разоблачением???

Вы ждете лютых протестов НПО -API, CIJ, CJI, APEL????

Забудьте.

Они служат тьме, а не свету...»


Опубликовано: 13:12 15/06/2020

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