Богдан Цырдя: «О янычаре лжи и цинизма»
Публикуем авторский комментарий политолога, депутата парламента от ПСРМ Богдана Цырди, размещенный на его официальном канале в сети Телеграмм:
«Взгляните на этого янычара лжи и цинизма. Думитру Алайба - депутат ПДС (Партия Майи Санду).
Сей гражданин решил плюнуть в лицо миллионам жертв Холокоста выдав их за жертв сталинских репрессий!
И если это не попытка выгородить нацистов, тогда что же это?
Сегодня они используют фото Холокоста для дискредитации СССР, завтра они скажут, что Холокоста не было!
И вот такую ложь они сеют каждый день!
Вы думаете Stop Fals П. Маковея напишет об этом???
Вы еще надеетесь, что карманный Ziar de Garda выступит с разоблачением???
Вы ждете лютых протестов НПО -API, CIJ, CJI, APEL????
Забудьте.
Они служат тьме, а не свету...»
Опубликовано: 13:12 15/06/2020
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