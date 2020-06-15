Рост числа новых инфицированных, а также управление кризисом COVID-19 – главные темы, которые обсуждались на заседании правящей коалиции с участием премьер-министра и главы государства.



Депутаты ДПМ и ПСРМ выразили обеспокоенность растущим числом новых случаев заболевания в нашей стране и призвали правительство вновь ввести ограничительные меры для прекращения распространения коронавируса нового типа. Была обсуждена также возможность введения требования обязательного ношения защитных масок в общественных местах, более активного вовлечения правоохранительных органов для контроля мест скопления людей, а также увеличения возможности тестирования.



Парламентарии заявили о необходимости разработки плана конкретных мер по выходу из кризиса, прекращению распространения вируса, защиты населения, а также стимулированию деловой среды и различных секторов экономики. Парламентское большинство отметило готовность оказать всю возможную поддержку кабинету министров для определения решений в этой ситуации.



Премьер-министр Ион Кику отметил, что правительство тщательно проанализирует ситуацию в стране и примет ряд мер, которые позволят решить выявленные проблемы, но в то же время не повлияют негативно на бизнес-среду и экономику. Премьер-министр отметил, что финансово-бюджетная ситуация постепенно восстанавливается, а исполнительная власть делает все возможное для того, чтобы справиться с кризисом как на санитарном уровне, так и на экономическом.



Парламентское большинство, правительство и президент страны призвали население осознать, что опасность, связанная с этим вирусом, еще не прошла, что нужно быть ответственными, защищать себя с помощью масок, перчаток и дезинфицирующих средств, оставаться дома насколько это возможно, избегать скопления людей, связаться с семейным врачом, как только появятся симптомы, связанные с COVID-19. Только благодаря ответственности и солидарности мы сможем вместе преодолеть эту проблему.



Парламентское большинство также обсудило вопросы макрофинансовой помощи со стороны Европейского Союза. Участники заседания согласились с тем, что правительство должно добиваться прогресса в получении второго транша после утверждения закон о НКО, что было условием Европейского союза.



Что касается инфраструктурных проектов, то тендеры на ремонт дорог в стране близятся к завершению, и в кратчайшие сроки начнутся работы на нескольких участках дорог.