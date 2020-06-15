Старая версия Реклама Контакты MD ENG
Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV Accent TV
СРОЧНО! Вячеслав Платон освобожден из тюрьмы
 

Парламентское большинство призывает правительство вновь ввести ряд ограничений для борьбы с распространением COVID-19


Рост числа новых инфицированных, а также управление кризисом COVID-19 – главные темы, которые обсуждались на заседании правящей коалиции с участием премьер-министра и главы государства.

Депутаты ДПМ и ПСРМ выразили обеспокоенность растущим числом новых случаев заболевания в нашей стране и призвали правительство вновь ввести ограничительные меры для прекращения распространения коронавируса нового типа. Была обсуждена также возможность введения требования обязательного ношения защитных масок в общественных местах, более активного вовлечения правоохранительных органов для контроля мест скопления людей, а также увеличения возможности тестирования.

Парламентарии заявили о необходимости разработки плана конкретных мер по выходу из кризиса, прекращению распространения вируса, защиты населения, а также стимулированию деловой среды и различных секторов экономики. Парламентское большинство отметило готовность оказать всю возможную поддержку кабинету министров для определения решений в этой ситуации.

Премьер-министр Ион Кику отметил, что правительство тщательно проанализирует ситуацию в стране и примет ряд мер, которые позволят решить выявленные проблемы, но в то же время не повлияют негативно на бизнес-среду и экономику. Премьер-министр отметил, что финансово-бюджетная ситуация постепенно восстанавливается, а исполнительная власть делает все возможное для того, чтобы справиться с кризисом как на санитарном уровне, так и на экономическом.

Парламентское большинство, правительство и президент страны призвали население осознать, что опасность, связанная с этим вирусом, еще не прошла, что нужно быть ответственными, защищать себя с помощью масок, перчаток и дезинфицирующих средств, оставаться дома насколько это возможно, избегать скопления людей, связаться с семейным врачом, как только появятся симптомы, связанные с COVID-19. Только благодаря ответственности и солидарности мы сможем вместе преодолеть эту проблему.

Парламентское большинство также обсудило вопросы макрофинансовой помощи со стороны Европейского Союза. Участники заседания согласились с тем, что правительство должно добиваться прогресса в получении второго транша после утверждения закон о НКО, что было условием Европейского союза.

Что касается инфраструктурных проектов, то тендеры на ремонт дорог в стране близятся к завершению, и в кратчайшие сроки начнутся работы на нескольких участках дорог.


Опубликовано: 13:08 15/06/2020

Всё самое свежее мы теперь публикуем в Телеграм-канале. Подписывайтесь!



Читайте также по этой теме:

  • Правительство Кику продолжает пользоваться поддержкой парламентского больши ...
  • Кику: Политический кризис обернется катастрофой
  • Ион Кику: На этой неделе может быть зарегистрировано до 600 новых случаев к ...
  • Пять новых министров в правительстве Кику
  • Правительство Кику запретило экспорт медицинских масок и средств дезинфекци ...







    • Все новости

    СРОЧНО! Вячеслав Платон освобожден из тюрьмы
    Депутат ПСРМ Петру Бурдужа предложил конфисковать имущество Плахотнюка, и направить эти средства на борьбу с коронавирусом
    Богдан Цырдя: «О янычаре лжи и цинизма»
    Парламентское большинство призывает правительство вновь ввести ряд ограничений для борьбы с распространением COVID-19
    Ион Чебан возложил цветы к памятнику Михаю Эминеску
    Данные по ВВП в первом квартале 2020 года лучше, чем в четвертом 2019 года
    Ион Кику: На этой неделе может быть зарегистрировано до 600 новых случаев коронавируса ежедневно
    Премьер-министр Ион Кику осудил политиков, распространяющих ложную информацию о COVID-19
    Генпримар – кишиневцам: Выбирайте для прогулок немноголюдные места
    Ион Чебан предлагает решение проблемы затопления некоторых столичных улиц
    Создана интерактивная карта с указанием опасных мест в Кишиневе
    Власти США отклонили прошение Плахотнюка о предоставлении убежища
    Игорь Додон и Зинаида Гречаный возложили цветы к бюсту Михая Эминеску (ВИДЕО)
    В Международном аэропорту Кишинева состоялась церемония проводов Роты почетного караула в Москву
    Игорь Додон поздравил Дональда Трампа с днем рождения
    Президент Игорь Додон ​​подписал Указ о привлечении Национальной армии для борьбы с коронавирусом
    Апелляционная палата оставила в силе ордер на арест экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка
    Генпримар: Отчет по экспертизе ремонта бульвара Штефана чел Маре будет направлен в Генпрокуратуру (ВИДЕО)
    Глава государства: Не менее 50% товаров в магазинах должны быть местного производства (ВИДЕО)
    Какой видит Молдову через 10 лет президент Игорь Додон
     
    Все новости




    Проекты







     
    Accent-TV © 2013-2020. All rights reserved. Raport anual
     
    X

    LIVE AccentTV