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Ион Чебан возложил цветы к памятнику Михаю Эминеску


Сегодня 15 июня исполнился 131 год со дня смерти поэта Михая Эминеску.

По этому случаю генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан возложил цветы к памятнику в сквере Михая Эминеску и к бюсту на аллее классиков в парке им. Штефана чел Маре.

По словам генпримара, Михай Эминеску останется навсегда живым благодаря своим драгоценным произведениям, которые передают, учат и перечитывают из поколения в поколение.


Опубликовано: 13:05 15/06/2020

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