Сегодня 15 июня исполнился 131 год со дня смерти поэта Михая Эминеску.



По этому случаю генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан возложил цветы к памятнику в сквере Михая Эминеску и к бюсту на аллее классиков в парке им. Штефана чел Маре.



По словам генпримара, Михай Эминеску останется навсегда живым благодаря своим драгоценным произведениям, которые передают, учат и перечитывают из поколения в поколение.