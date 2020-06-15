Ион Чебан возложил цветы к памятнику Михаю Эминеску
Сегодня 15 июня исполнился 131 год со дня смерти поэта Михая Эминеску.
По этому случаю генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан возложил цветы к памятнику в сквере Михая Эминеску и к бюсту на аллее классиков в парке им. Штефана чел Маре.
По словам генпримара, Михай Эминеску останется навсегда живым благодаря своим драгоценным произведениям, которые передают, учат и перечитывают из поколения в поколение.
По этому случаю генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан возложил цветы к памятнику в сквере Михая Эминеску и к бюсту на аллее классиков в парке им. Штефана чел Маре.
По словам генпримара, Михай Эминеску останется навсегда живым благодаря своим драгоценным произведениям, которые передают, учат и перечитывают из поколения в поколение.
Опубликовано: 13:05 15/06/2020
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