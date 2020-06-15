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Данные по ВВП в первом квартале 2020 года лучше, чем в четвертом 2019 года


Премьер-министр Ион Кику считает, что возобновление деятельности экономических агентов привело к выравниванию ситуации в бюджетной сфере. Глава кабмина заявил, что бюджетные доходы постепенно стабилизируются, что помогает правительству выполнять свои обязательства.

- Продолжается улучшение, что подтверждает потенциал национальной экономики генерировать доходы и автоматически ведет к способности правительства выплачивать пенсии, зарплаты и т.д, - пояснил Ион Кику.

Премьер-министр объявил, что сегодня будут опубликованы данные о ВВП в первом квартале. По его словам, несмотря на эпидемиологический кризис, показатели ВВП в первом квартале нынешнего года лучше, чем в четвертом 2019 года.


Опубликовано: 11:42 15/06/2020

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