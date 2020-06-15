Премьер-министр Ион Кику считает, что возобновление деятельности экономических агентов привело к выравниванию ситуации в бюджетной сфере. Глава кабмина заявил, что бюджетные доходы постепенно стабилизируются, что помогает правительству выполнять свои обязательства.



- Продолжается улучшение, что подтверждает потенциал национальной экономики генерировать доходы и автоматически ведет к способности правительства выплачивать пенсии, зарплаты и т.д, - пояснил Ион Кику.



Премьер-министр объявил, что сегодня будут опубликованы данные о ВВП в первом квартале. По его словам, несмотря на эпидемиологический кризис, показатели ВВП в первом квартале нынешнего года лучше, чем в четвертом 2019 года.