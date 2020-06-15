Премьер-министр Ион Кику считает, что население нашей страны также может внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, используя для этого защитные маски, сохраняя социальную дистанцию и избегая массовых скоплений людей. Глава правительства обратился к гражданам с призывом соблюдать все эти меры, подчеркнув, что правительство не может продлевать карантинные ограничения, потому что национальная экономика их не выдержит.



- Прошу граждан Молдовы принимать защитные меры, соблюдать правила. Усилия правительства, общественных институтов недостаточны, чтобы остановить эту пандемию. У нас в арсенале есть только один инструмент – убеждение и просьба. Мы не можем закрыть вас в домах, если пойдем на это – через несколько недель останемся без ресурсов. Очень прошу, помогите всем нам преодолеть эту пандемию, - сказал Кику.



Премьер уточнил, что увеличение количества новых случаев коронавируса в Молдове повторяет мировую тенденцию. Он не исключает, что на этой неделе число заболевших в Молдове может достичь 500-600 человек в день.



- Мы готовы к этой ситуации. Минздрав обеспечит еще 2 тысячи мест в больницах и центрах COVID-19 с тем, чтобы мы справились с новым валом заражений, - отметил премьер.