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Премьер-министр Ион Кику считает, что население нашей страны также может внести свой вклад в борьбу с коронавирусом, используя для этого защитные маски, сохраняя социальную дистанцию и избегая массовых скоплений людей. Глава правительства обратился к гражданам с призывом соблюдать все эти меры, подчеркнув, что правительство не может продлевать карантинные ограничения, потому что национальная экономика их не выдержит.

- Прошу граждан Молдовы принимать защитные меры, соблюдать правила. Усилия правительства, общественных институтов недостаточны, чтобы остановить эту пандемию. У нас в арсенале есть только один инструмент – убеждение и просьба. Мы не можем закрыть вас в домах, если пойдем на это – через несколько недель останемся без ресурсов. Очень прошу, помогите всем нам преодолеть эту пандемию, - сказал Кику.

Премьер уточнил, что увеличение количества новых случаев коронавируса в Молдове повторяет мировую тенденцию. Он не исключает, что на этой неделе число заболевших в Молдове может достичь 500-600 человек в день.

- Мы готовы к этой ситуации. Минздрав обеспечит еще 2 тысячи мест в больницах и центрах COVID-19 с тем, чтобы мы справились с новым валом заражений, - отметил премьер.


Опубликовано: 11:39 15/06/2020

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